Samuele Lapati aveva solo 20 anni. È lui la giovanissima vittima dell’incidente mortale a Cassino, che è avvenuto nella notte del 25 aprile. Il ragazzo era originario di Sant’Apollinare, in provincia di Frosinone. Stava tornando a casa ed era in auto con un amico quando il mezzo è finito fuori strada dopo una curva. L’altro ragazzo è uscito dall’incidente illeso.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti prontamente intervenuti durante il sinistro, il ragazzo era in auto e stava tornando a casa con un amico. Avevano trascorso la serata di domenica con degli amici, in piazza a Cassino e in un locale. Verso le 2 avevano ripreso la Fiat Grande Punto per tornare a casa, a Sant’Apollinare.

Per cause che sono ancora al vaglio degli inquirenti, l’auto improvvisamente è uscita dalla carreggiata vicino a una curva. Lo schianto è avvenuto poco dopo la partenza dal luogo dove avevano lasciato gli amici, ancora nel territorio del comune di Cassino.

L’amico, rimasto lievemente ferito, è riuscito a uscire da solo dall’abitacolo, chiamando subito i soccorsi. I Carabinieri e i sanitari del 118 hanno prontamente raggiunto il luogo dell’incidente, estraendo Samuele dalle lamiere e cercando a lungo di rianimarlo.

Purtroppo, però, i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane ragazzo di 20 anni. L’ambulanza ha trasferito, in via precauzionale, l’amico di Samuele al pronto soccorso dell’ospedale di Cassino per le prime cure.

Incidente mortale a Cassino, la comunità si stringe alla famiglia e agli amici del giovane 20enne

Secondo quanto riportato, nell’incidente non sarebbero rimaste coinvolte altre macchine. I Carabinieri stanno indagando per capire l’esatta dinamica dell’incidente e comprendere le cause dell’ennesima morte di un giovane sulle strade italiane.

I quotidiani locali hanno anche raccontato che il boato provocato dall’incidente ha svegliato alcuni abitanti della zona dove ha avuto luogo il sinistro mortale che ha causato la morte del ragazzo.