Continuano le indagini sul terribile incidente mortale ad Amaro, nel quale hanno perso la vita il padre e la figlia di 12 anni. Mentre la madre e altri due figli sono rimasti feriti: uno dei ragazzi sarebbe in condizioni di salute definite dai sanitari come critiche. Intanto la Procura ha disposto l’autopsia sul corpo del papà morto.

In seguito al terribile incidente avvenuto lungo la strada regionale 52 carnica, all’altezza di Amaro, città del Friuli Venezia Giulia in provincia di Udine, l’uomo che era alla guida dell’auto di famiglia ha perso la vita: il papà aveva 61 anni. Anche la figlia di 12 anni della coppia purtroppo non ce l’ha fatta e ha perso la vita sul colpo.

I corpi delle vittime sono stati recuperati grazie all’intervento dei vigili del fuoco, subito accorsi sul luogo del sinistro insieme ai sanitari del 118 e ai Carabinieri e alla Polizia locale, per i rilievi del caso. I feriti sono stati subito soccorsi dall’autista del tir con il quale è avvenuto lo scontro frontale, sotto choc ma illeso, che si è dato subito da fare per aiutare gli occupanti del mezzo che all’improvviso ha invaso la corsia di marcia opposta.

Pietro Castracane lavorava come corriere da Bartolini ed era originario di Firenze. Per l’uomo e per Nicole, la figlia di 12 anni, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul corpo dell’autista è stata disposta anche l’autopsia per capire perché all’improvviso l’auto ha invaso l’altra corsia, finendo per scontrarsi frontalmente con il tir che procedeva in direzione opposta e che non ha potuto fare niente per evitare l’impatto.

Incidente mortale ad Amaro, le condizioni di salute del bambino di 10 anni

Secondo le ultime notizie che arrivano dall’ospedale, pare che il bambino di 10 anni sia in condizioni critiche, ma stabili.