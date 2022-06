Tragedia tra San Severo e Foggia, per un incidente mortale sulla A14. Padre e figlia si trovavano in autostrada per rientrare in Puglia dalla città a Milano e purtroppo hanno perso la vita in un tragico incidente stradale. A perdere la vita sono stati il 56enne Vito Nicola Petrelli e la figlia Erica, 26 anni.

Vito Nicola Petrelli e la figlia Erica stavano tornando a casa da Milano. Improvvisamente sull’autostrada A14, tra San Severo e Foggia, la loro auto è finita fuori strada. Purtroppo lo schianto è stato fatale sia per l’uomo di 56 anni, sia per sua figlia di soli 26 anni.

La ragazza, che lavorava come insegnante, purtroppo è morta sul colpo. A nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori di salvarle la vita. Quando sono arrivati era già troppo tardi e non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il papà, invece, è morto durante il trasporto in ospedale in ambulanza a Foggia.

Gli agenti della Polizia stradale stanno indagando per capire le esatte dinamiche dell’incidente, per poter capire cosa è successo. La Fiat Panda sulla quale viaggiavano padre e figlia è finita fuori strada dopo aver tamponato una Maserati davanti.

Lo scontro sarebbe avvenuto, secondo la prima ricostruzione, vicino al casello di San Severo, in direzione Bari. Ma non si sa per quale motivo le due auto hanno tamponato. Si sa solo che in seguito la Panda è finita fuori strada causando la morte dei due occupanti.

Incidente mortale sulla A14, padre e figlia morti

Padre e figlia erano originari di Francavilla, comune in provincia di Brindisi, in Puglia. Erica lavorava a Milano come insegnante. Padre e figlia, residenti a Cassano delle Murge, stavano tornando a casa.

La giovane ragazza morta sul colpo, a nulla sono valsi i tentativi dei mezzi di soccorso, intervenuti sul posto con i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. L’uomo, invece, mentre veniva trasportato all’ospedale Riuniti di Foggia. I funerali si svolgeranno martedì 28 giugno alle ore 16.