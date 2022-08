Tragico incidente stradale a Catania dove una donna muore a causa delle ferite riportate nel terribile impatto. Altre due persone sono rimaste ferite in occasione dello schianto delle auto. I soccorritori hanno prontamente raggiunto il luogo del sinistro per prestare il primo soccorso, ma per la donna non c’era nulla da fare.

Fonte foto da Pixabay

Una giovane donna, purtroppo, è morta in occasione di un tragico incidente stradale che ha avuto luogo nella notte del 21 agosto 2022 a Catania, in viale Africa, vicino alle Ciminiere. La donna era la passeggera dell’auto coinvolta insieme a un altro mezzo in uno schianto purtroppo per lei mortale. Si chiamava Federica Wagner e aveva solo 30 anni.

Alla guida dell’auto sulla quale viaggiava la donna c’era un uomo, che ha riportato lesioni gravi durante il terribile impatto con un’altra vettura. I sanitari del 118, subito intervenuti sul luogo dello scontro tra due auto, lo hanno trasportato con urgenza all’ospedale Garibaldi.

Oltre all’uomo che era alla guida dell’auto sulla quale è morta la giovane donna, un’altra persona è rimasta ferita durante l’incidente. Si tratta del conducente dell’altra automobile coinvolta nell’incidente: anche lui è stato trasportato con urgenza in ospedale.

I sanitari del 118, immediatamente intervenuti sul luogo del sinistro dopo l’impatto tra le due auto, non hanno purtroppo potuto far nulla per la giovane donna che era in uno dei due mezzi coinvolti. Per lei non c’era più niente da fare: non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Fonte foto da Pixabay

Incidente stradale a Catania: una giovane donna muore nell’impatto con un’altra auto

Oltre ai sanitari del 118, sul luogo del sinistro sono intervenuti anche gli agenti di polizia municipale, che hanno fatto tutti i rilievi del caso per ricostruire le esatte dinamiche dell’incidente mortale.

Fonte foto da Pixabay

Secondo le prime testimonianze sull’incidente in cui ha perso la vita la donna di Tremestieri Etneo, l’auto con i due occupanti, una Ford Ka, stava per svoltare nel controviale, quando una Lancia Y a folle velocità li ha travolti.