Alle 2:30 dello scorso 18 febbraio, un incidente sulla A4 è costato la vita a due donne, di 54 e 59 anni che stavano tornando a casa dopo una festa. Una vettura guidata da un 39enne italo marocchino le ha travolte a 150 km orari non lasciando loro scampo. All’uomo, secondo quanto emerso dalle indagini, gli era stato somministrato un tranquillante all’aeroporto di Milano Malpensa.

Credit: Vigili del Fuoco

Il 39enne, che dallo scontro ne è uscito ferito, ma che non è in pericolo di vita, come emerso dalle indagini risulta in cura psichiatrica da quasi un ventennio.

Nei due giorni precedenti all’impatto tra la sua auto e quella in cui viaggiavano le due donne defunte, lui ha fatto diversi spostamenti sui quali le autorità stanno indagando.

Il 16 febbraio, a seguito di una crisi psicotica, la moglie gli aveva consigliato di andare a farsi visitare nell’ospedale di Piacenza. I medici della struttura volevano ricoverarlo, ma lui ha rifiutato i trattamenti ed è andato via.

Il giorno successivo, con l’intento di andare in Marocco, si è diretto all’aeroporto milanese di Malpensa. La sua scarsa lucidità aveva convinto la sicurezza a contattare il presidio medico dell’aeroporto, che per calmarlo gli aveva somministrato alcune gocce di un farmaco tranquillante contenente benzodiazepine.

Incidente sulla A4: la dinamica

Credit: Vigili del Fuoco

Successivamente il personale dell’aeroporto aveva chiamato un’ambulanza, che lo aveva trasportato all’ospedale di Gallarate, ma l’uomo aveva deciso di uscire spontaneamente anche da lì.

Ha chiamato un cugino e si è fatto accompagnare in aeroporto per recuperare la sua auto.

Nonostante l’invito del cugino a seguirlo a casa sua, l’italo marocchino si è messo alla guida con l’intenzione di tornare a Piacenza. Dopo pochi chilometri, però, il tremendo impatto.

Credit: Vigili del Fuoco

La sua auto, che viaggiava a oltre 150 km orari, arrivata al casello di Milano Ghisolfa ha provocato un terribile incidente sulla A4. Ha tamponato un’altra vettura che si apprestava a pagare il pedaggio, sbalzandola a decine di metri di stanza.

Su quella vettura viaggiavano Laura Amato e Claudia Turconi, di 54 e 59 anni, che non si sono accorte di nulla e che hanno perso la vita praticamente sul colpo.

Nelle prossime settimane verrà svolta una perizia psichiatrica sul 39enne, che attualmente si trova ancora ricoverato nel reparto psichiatrico dell’ospedale di Piacenza.