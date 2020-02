Incidente sulle piste dell’Alpe di Siusi: bambino di sei anni in gravi condizioni GRAVE INCIDENTE: bambino di sei anni in gravissime condizioni all'ospedale di Bolzano. Ecco cosa è successo.

Lo spiacevole incidente è accaduto in Alto Adige, precisamente sulle piste dell’Alpe di Siusi. Un bambino di circa 6 anni era a bordo del suo slittino, quando ne ha perso il controllo, finendo fuori pista. Il piccolo ha riportato gravi traumi ed è stato subito soccorso e trasportato con urgenza immediata all’ospedale di Bolzano, dove adesso è ricoverato in gravissime condizioni.

Non sono stati ancora resi noti tutti i dettagli dell’incidente, poiché è accaduto soltanto nella giornata di ieri, verso le 10:00 del mattino.

Tutto ciò che si sa fino adesso, è che il bambino era a bordo del suo slittino, ma qualcosa è andato storto ed ha perso il controllo, finendo violentemente fuori pista. È stato lanciato immediatamente l’allarme ai soccorsi, che sono giunti sul posto e quando si sono resi conto della gravità della situazione, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, con il quale il bambino è stato portato in ospedale.

I medici adesso stanno facendo tutto il possibile per salvargli la vita, ma la sua situazione è davvero preoccupante.

Sulla vicenda sono intervenute anche le forze dell’ordine, che adesso stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, per capire come il bambino abbia perso il controllo dello slittino.

La pista percorsa dal piccolo, denominata quella facile, è lunga circa 1,5 km e copre un dislivello di 194 m.

Per il momento non si hanno ulteriori notizie riguardo la vicenda, ma non le prossime ore ci saranno nuovi aggiornamenti sia riguardo le indagini delle forze dell’ordine, sia riguardo le condizioni di salute del bambino.

