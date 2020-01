Incidente Valle Aurina, il dramma di Janine Benecke Valle Aurina, Janine aveva sconfitto un tumore, ma ha perso la vita con un tragico incidente: Ecco la sua storia..

Janine Benecke è una delle ragazze che purtroppo ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto in Valle Aurina, in Alto Adige, nel primo fine settimana di questo nuovo anno. Aveva solamente venti due anni e nel 2015 aveva vinto la sua battaglia contro un linfoma di Hodkin.

Un incidente terribile, che ha portato a sette decessi e a sei feriti, due dei quali ancora in gravi condizioni. Sono ricoverati in diversi ospedali ed i medici stanno facendo di tutto per farli riprendere.

Janine, nel 2015, aveva scoperto di essere affetta da un cancro e per questo, ha lottato con tutte le sue forze per riuscire a vincere la sua battaglia.

Aveva creato anche un blog, in cui ogni giorno scriveva molti messaggi per le persone che erano affette da una malattia e che avevano bisogno di essere incoraggiate.

Ad esempio, scriveva: “Non c’è niente di più bello che svegliarsi ogni mattina con un sorriso e di ricordarsi di quanto sia bella la vita!”

Era una studentessa dell’università, ma anche una grande appassionata di sport ed infatti, amava molto il football australiano. Quando ha scoperto di aver vinto contro il tumore, ha deciso di lanciarsi con il paracadute a braccia aperte e sulle mani aveva un messaggio molto commovente. Aveva scritto: “Sto bene, amo la vita!”

Altri messaggi che ha pubblicato sono stati: “Comincia la giornata con un sorriso, perché non puoi mai sapere come finirà!” Oppure: “Ho vinto la mia battaglia contro il cancro. Sono diventata più forte ed ho cambiato la mia visione della vita!”

Janine era una ragazza di soli venti due anni che voleva vivere e che avrebbe fatto di tutto, ma alla fine il destino è stato molto crudele con lei, poiché ha perso la vita in una passeggiata con i suoi amici, mentre erano in vacanza.

Gli altri sei feriti sono ancora ricoverati in ospedale ed i medici stanno facendo di tutto per aiutarli, due sono i più gravi. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

