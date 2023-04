Incredibile intervento al Bambino Gesù: tumore di 2 kg asportato dal fegato di una bimba di 10 mesi

È accaduto all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Una bimba di 10 mesi è stata operata, i medici hanno asportato una massa tumorale di 2 kg. Quasi un quarto del suo peso.

L’equipe del professor Marco Spada ha eseguito l’operazione con successo. Tutto è cominciato quando la bimba di 10 mesi è arrivata, con i suoi genitori, al pronto soccorso.

Aveva un rigonfiamento all’addome e non mangiava. I genitori erano preoccupati ed avevano deciso di andare in ospedale. Subito gli operatori sanitari l’hanno sottoposta a gli esami necessari e, dall’ecografia, hanno notato del liquido nel fegato e una una lesione.

Gli altri esami hanno, in seguito, evidenziato un tumore benigno: amartoma mesenchimale. Si tratta di una crescita anomala delle cellule del fegato.

I medici hanno spiegato che, poiché non sono riusciti ad individuare la natura della massa, hanno deciso di procedere con l’intervento e con la rimozione di una parte del fegato.

Grazie ad una strategia innovativa, sono riusciti a garantire l’aumento del volume del restante fegato sano.

In sole 4 settimane, il volume dell’organo è raddoppiato e hanno potuto procedere con l’intervento.

Il professor Marco Spada ha spiegato che una condizione del genere, nei bambini, è molto rara e che, la tecnica da loro utilizzata, era l’unica strada. Ecco le sue parole:

Resezioni epatiche così estese non sono frequenti nei bambini piccoli e richiedono elevate competenze non solo di chirurgia epatobiliare, ma anche anestesiologiche, intensivistiche, radiologiche, epatologiche, oncologiche, anatomopatologiche ed infermieristiche pediatriche. Solo in questo modo è possibile trattare correttamente e in sicurezza i bambini con tumori del fegato.