Indennità Covid-19, bonus 600 euro: come fare la domanda passo dopo passo Via alle domande per il Bonus 600 euro: ecco come fare

Dopo la mezzanotte di ieri, sul sito ufficiale INPS, è stata pubblicata la domanda per l'Indennità Covid-19 di 600 euro e molte persone hanno già provveduto ad inoltrarla. Purtroppo a causa delle troppe domande, il sito INPS è piuttosto intasato e la maggior parte delle persone, non riesce a procedere al primo tentativo. Bisogna armarsi di pazienza, ricaricare spesso la pagina e soprattutto attendere. Come fare la domanda? Bisogna collegarsi sul sito Inps.it, Prestazioni e Servizi, Indennità Covid-19 (Bonus 600 euro). Ecco qui il link. Una volta caricata la prima pagina, bisognerà inserire il codice fiscale e il PIN Inps. È possibile, in questo passaggio, accedere con il PIN semplificato, cioè con le sole prime otto cifre ricevute per SMS o per email (per chi non ha ancora ricevuto per posta la seconda parte del PIN). Una volta inseriti i dati, ci si ritroverà dinanzi questa schermata: Dopo aver preso visione di quanto scritto, cliccare sul pulsante avanti. Inserire il numero fisso o il numero di cellulare (è sufficiente uno solo) e l'email (obbligatoria). Procedere poi con il pulsante avanti. Spuntare la casella "desidero inoltrare domanda di indennità D.L. 18 del 17/03/2020" e scegliere la categoria di appartenenza: -Professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. (P.IVA Gestione Separata). -Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago. -Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. -Lavoratori del settore agricolo. -Lavoratori dello spettacolo. Una volta scelta la categoria di appartenenza, apparirà il tipo di qualifica. Ecco un esempio: Cliccare sul pulsante avanti. Bisognerà ora e scegliere la modalità di pagamento. Bonifico domiciliato o Accredito su Conto Corrente. Inserire quindi i dati. Accettare le dichiarazioni e premere sul pulsante avanti. Accettare l'informativa sul trattamento dei dati personali. Controllare la schermata con tutti i dati e premere conferma. Comparirà adesso la schermata finale: La domanda è stata inoltrata, è consigliato stampare la ricevuta.