L’emergenza Coronavirus si è ormai diffusa in tutto il mondo. Il numero dei contagi e dei decessi, è salito a livelli molto elevati. Tutti infatti, sono preoccupati ed allarmati per la situazione. Nelle ultime ore, è venuta fuori una nuova incredibile notizia. In India sono nati due gemelli, che i genitori hanno deciso di chiamare Corona e Covid.

Un evento incredibile, che nel giro di pochi giorni, ha fatto il giro del mondo. In molti infatti, sono rimasti a bocca aperta dalla scelta di questa giovane coppia.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, i due bimbi sono nati nelle prime ore dello scorso ventisette marzo, all’ospedale Ambedkar Memorial Hospital.

Proprio appena è stato messo lo stato di emergenza nella nazione. I genitori, vista la situazione che stanno vivendo, hanno deciso di voler prendere spunto per i nomi dei loro figli, proprio su questa emergenza.

Li hanno chiamati Corona, la bimba e Covid, il bimbo. Hanno già un’altra figlia di due anni. La madre, Preeti Verma, di venti sette anni, sull’accaduto ha detto:

“Sono stata benedetta dalla nascita di due gemelli, nelle prime ore del venti sette marzo. Li abbiamo chiamati Covid, il bimbo e Corona, la bimba.

La nascita è avvenuta dopo aver affrontato diverse difficoltà e quindi io e mio marito, abbiamo voluto rendere memorabile questo giorno. Quando lo staff dell’ospedale ha iniziato a chiamare i nostri bambini, Corona e Covid, abbiamo deciso di chiamarli così anche dopo che sarà passata questa pandemia.

Tutta la nostra comunità è rimasta stupita dalla nostra scelta ed infatti, la notizia si è diffusa molto in fretta.” I due gemellini ora sono potuti tornare a casa con i loro genitori e tutta la famiglia sta bene.

