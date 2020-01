India, trovava sottoterra una neonata viva Durante la sepoltura della loro bambina, che si è spenta poco dopo il parto, due genitori hanno sentito il pianto di un neonato. Non capivano, poi hanno realizzato che non era lei... C'era qualcun altro lì sotto...

La vicenda è accaduta in India, precisamente a Bareilly. Una mamma e un papà hanno perso la propria bambina pochi minuti dopo la nascita e dopo averle detto addio, si sono recati al cimitero per seppellirla. Nel momento in cui gli addetti stavano scavando, hanno trovato una bambina di 4 giorni sepolta viva.

“Quando hanno iniziato a scavare il terreno, hanno sentito dei rumori di pianto. Dopo due o tre piedi di terra scavati, hanno trovato una bambina sepolta “, ha dichiarato Abninandan, sovrintendente della polizia.

La neonata è stata portata con urgenza immediata in ospedale, dove i medici hanno dichiarato che era stata sepolta almeno 4-5 ore prima del suo ritrovamento. Il video della notizia:

La bambina pesa solamente un chilo e mezzo e adesso le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciare i suoi genitori, che verranno accusato di abbandono di minore e di tentato omicidio.

I genitori della bambina deceduta, sono rimasti sconvolti dall’accaduto, hanno raccontato di aver pensato per qualche minuto, che la loro bambina si fosse rianimata. Purtroppo in India, nonostante la determinazione del ses$o prenatale sia stata abolita nel 1994, le famiglie continuano ad abbandonare le femmine, considerate un peso per le famiglie, soprattutto per quelle più povere, che si trovano costrette a pagare le loro doti quando si sposano.

Mentre io figlio maschio, viene considerato come il capofamiglia, colui che porterà avanti il cognome e l’eredità.

Vivere in India è così difficile per le donne, che quest’ultime preferiscono abbandonare o uccidere le proprie bambine, per non fargli vivere la loro stessa vita.

Il numero di donne del paese sta diminuendo drasticamente. Ogni anno sono tantissimi i casi di bambine abbandonate o abortite.

La neonata trovata sepolta si trova attualmente in ospedale, sotto le cure dei medici. Le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciare la sua famiglia e nei prossimi giorni ci saranno nuove notizie.