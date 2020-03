Indira Varma di “Game of Thrones” è positiva al Coronavirus La famosa attrice de "Il trono di spade" positiva al Covid-19: "sono a letto a causa del virus, rimanete al sicuro!"

Anche Indira Varma, interprete divenuta famosa per aver recitato nei panni di Ellaria Sand dalla quarta alla settima stagione della fortunata serie TV fantasy “Game of Thrones”, ha annunciato di essere risultata positiva al Coronavirus.

La terribile epidemia del coronavirus (Covid- 19), come saprete, sta mettendo letteralmente in ginocchio gran parte del pianeta. Tra gli ormai oltre duecentomila contagiati, non mancano certo alcuni personaggi famosi tra cui sportivi, ma anche diversi attori di cinema e serie TV. Nei giorni scorsi vi avevamo parlato di Tom Hanks, Idris Elba e Kristofer Hivju. Ieri, invece, è stata Itziar Ituno, attrice dell’apprezzata serie tv spagnola “La Casa di Carta”, ad annunciare di essere risultata positiva al virus.

L’ultima è appunto Indira Varma, 46 anni, attrice britannica di origini indiane, che al momento stava preparando un ruolo da protagonista nell’opera teatrale intitolata “The Seagull”, rivisitazione moderna de “Il gabbiano” di Anton Chechov. Lo spettacolo, che avrebbe dovuto fare il suo debutto prossimamente al Playhouse Theatre di Londra, è stato ovviamente sospeso a seguito dell’annuncio della stessa Varma che ha condiviso sul suo profilo Instagram una serie di scatti insieme ai suoi colleghi, commentandoli così:

“E’ triste vedere che il nostro e molti altri set siano stati chiusi a causa della pandemia da Covid (…) Io sono a letto per causa sua e non è piacevole. Rimanete al sicuro. Rimanete a casa e siate gentili con le persone a voi vicine (…) Le fenici risorgono dalle proprie ceneri”.

Preoccupazione quindi anche per tutto il resto del cast, in particolare per Emilia Clarke che, avendo un ruolo da co-protagonista, ha lavorato insieme agli altri a strettissimo contatto con la Varma fino a pochissimi giorni fa.

