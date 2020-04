Infermiera dimostra quanto velocemente si diffondono i germi anche se indossi i guanti Questa infermiera ci dimostra con semplicità quanto velocemente si possono diffondere i germi anche se si indossano i guanti

Molly Lixey è un’infermiera del pronto soccorso che con un video ha dimostrato come germi, virus e batteri possono facilmente venire a contatto con ognuno di noi. Anche se ci proteggiamo, quando andiamo a fare la spesa, con un bel paio di guanti usa e getta. Un video che tutti dovrebbero vedere e condividere.

In questi tempi di emergenza Coronavirus sappiamo che l’unico modo per fermare i contagi è rimanere a casa. Dobbiamo però ogni tanto uscire per fare la spesa e magari ci armiamo di mascherina e guanti per evitare di venire a contatto con il virus o con altri agenti patogeni. Anche se questo potrebbe non bastare per evitare un’infezione.

Molly Lixey lavora a Saginaw nel Michigan: ha visto persone che indossavano guanti nel negozio locale di alimentari, facendo più danni che altro. Così su Facebook ha deciso di pubblicare un video in cui spiega alle persone come evitare di infettarsi pur indossando i guanti. Lei parla di contaminazione incrociata: mentre fate la spesa con i guanti toccate i prodotti che potrebbero essere contaminati. Poi magari prendete il vostro telefonino per mandare messaggi e lo riprendete portandolo all’orecchio per una chiamata. Magari vi prude anche il viso e allora, sempre con i guanti, vi grattate.

Con l’aiuto di un po’ di vernice Molly Lixey è riuscita a mostrare come i germi possono facilmente passare dai vostri guanti al vostro volto. E poi al telefono, all’automobile, contaminando anche altre persone che sono con voi.

“Non ha senso indossare i guanti se non ti lavi le mani ogni volta che tocchi qualcosa. Non nha senso”, ha detto l’infermiera, ricordando che tutti dobbiamo agire in maniera intelligente. Va bene indossare i guanti, ma bisogna sempre lavarsi le mani, non toccarsis il viso, non toccare il telefono e disinfettarlo spesso. Non dimentichiamolo mai.