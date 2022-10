Influencer uccide l’amante della madre: “Le ricattava con un video”

Mahek Bukhari, l’influencer che ha tolto la vita all’amante della madre, ha confessato di averlo fatto perché le ricattava con un filmino a luci rosse.

L’uomo, secondo il racconto della 27enne, le aveva minacciate di diffondere un video di sua madre. La vicenda risale allo scorso febbraio, quando Mahek Bukhari e la mamma sono state accusate di aver spinto con il proprio veicolo un’altra macchina. Quest’ultima è andata poi a schiantarsi contro il guardrail, portando al decesso di due ragazzi: Mohammed Hashim Ijazuddin e Saqib Hussain. Entrambi 21enni.

Uno dei due, nel mese di ottobre, aveva avuto una relazione con la madre dell’influencer. Quest’ultima aveva deciso di mettere fine al rapporto, ma la sua decisione non andava a genio al 21enne, che l’aveva ricattata con alcuni video intimi in suo possesso. Video che avrebbe mandato al marito e al figlio. Le avrebbe anche chiesto dei soldi per eliminarli.

Secondo il giudice, per “togliere di mezzo il problema, insieme alla figlia avrebbe studiato un piano per spezzare la vita dell’amante.

Non è stato un incidente, ma dietro c’è una storia di amore, ossessione, rabbia, tentativi di estorsione e infine omicidio.

Gli inquirenti hanno puntato il dito anche su altri sei complici, ma per ora nessuno di loro ha ammesso di aver aiutato le due donne.

L’influencer aveva paura delle conseguenze per la famiglia

Inizialmente, le accuse erano di delitto strale accidentale. Ma dopo la prima udienza, è emersa la verità e la posizione di madre e figlia si è aggravata. L’influencer Mahek Bukhari, nota su TikTok, aveva paura che il video della mamma avrebbe potuto portare a conseguenze catastrofiche per la famiglia e anche sui social. Così ha ben pensato di togliere di mezzo il problema, probabilmente pensando di farla franca.

Saqib Hussain, l’amante, si trovava in auto con un suo coetaneo, quando la sua vita è stata spezzata per sempre. Si era vendicato con i video a luci rosse e aveva tentato di estorcere del denaro alla sua ex di 45 anni, ma lei e sua figlia si sono vendicate in modo ben peggiore e ora sono in attesa della condanna.