Viene inseguito da un cane e precipita in un pozzo: giovane salvato dopo 6 giorni

Tragedia sfiorata per un giovane di 29 anni di Bali. Jacobs Robert, questo è il suo nome, si è ritrovato dentro un pozzo, dal quale non è riuscito ad uscire per sei lunghi giorni. Fuggiva da un cane che lo stava inseguendo, quando è precipitato nel pozzo. Il ragazzo ha urlato inutilmente per ore e poi per giorni e quando aveva quasi perso la speranza, la sua voce è stata udita da qualcuno, che stava passando di lì e che subito ha lanciato l’allarme ai soccorritori.

Quest’ultimi si sono precipitati sul posto e si sono subito mobilitati per salvarlo. Il ventinovenne è stato fortunato, poiché non c’era molta acqua nel pozzo ed è sopravvissuto all’annegamento, ma non poteva muoversi perché con la caduta, si era rotto una gamba.

I soccorritori, alla fine, si sono pian piano calati nel pozzo ed hanno tirato fuori l’uomo, grazie al supporto di una barella. Jacobs è stato poi trasportato con immediata urgenza all’ospedale, dove è stato sottoposto a tutte le cure necessarie.

Fortunatamente, le sue urla sono state udite da quel passante ed è stato salvato, ma le autorità hanno raccontato che il suo stato di denutrizione e di disidratazione era piuttosto grave e che probabilmente non sarebbe sopravvissuto altri giorni dentro quel pozzo.

Il giovane ha raccontato che stava fuggendo da un cane, che lo stava inseguendo, quando è caduto nel pozzo. Ha tentato di uscire, visto che era profondo soltanto 4 metri, ma a causa della gamba rotta non riusciva a muoversi

Fortunatamente la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi e dopo il tempo necessario per la riabilitazione, il ventinovenne tornerà alla sua normale vita. Sicuramente non dimenticherà mai questa esperienza, ma la cosa che conta, è che sia stato portato in salvo.