Insultata per i peli sul viso a causa della sua condizione, Annette Lawrence decide di smettere di radersi: oggi ha la barba

La storia di Annette Lawrence è diventata virale in tutto il mondo. La donna vive nel Buckinghamshire e quando era un’adolescente, ha scoperto di soffrire della Sindrome dell’ovaio policistico.

Ha raccontato la sua storia sui social ed ha mostrato al mondo come la condizione condizionava la sua vita e il suo aspetto esteriore. Per colpa dell’ovaio policistico, le crescevano i peli sul viso. Sempre costretta a depilarsi e coprire in ogni modo le sue “imperfezioni”.

Ma invece di trovare solidarietà, Annette Lawrence si è ritrovata un perfetto bersaglio per gli haters. Insulti e aggettivi dispregiativi nei commenti e in privato. Così la donna ha deciso di smettere di depilarsi e si è fatta crescere la barba, come dimostrazione di quanto le critiche delle persone non debbano influenzare la vita delle persone e il suo gesto ha fatto rapidamente il giro del mondo. Eccola qui oggi:

Ha sofferto sin dall’adolescenza. Per colpa della sua condizione non riusciva a perdere peso, soffriva di acne e con gli anni sono arrivati anche gli antiestetici peli sul viso. I compagni di scuola la prendevano in giro e lei ne soffriva molto.

All’inizio c’erano solo dei peli strani sul labbro superiore, ma a metà dei trent’anni hanno iniziato a crescerne altri sul mento e quando ho raggiunto i quarantacinque anni, il volume dei peli era aumentato al punto che ho dovuto iniziare a radermi. Nel corso degli anni, ho sentito molti giudizi a causa del mio aspetto. Se cammino per strada senza radermi, vedo molte persone che mi fissano e ridono di me. Ci sono abituata.

Un giorno dello scorso giugno, ha deciso di raccontare tutto su TikTok. Ma invece di ottenere solidarietà, è stata derisa ed insultata. Così ha deciso di smettere di radersi.