Ione Basterra Olaguenaga, ciclista paralimpica, si è spenta a 25 anni

Ione Basterra Olaguenaga, ciclista paralimpica e campionessa spagnola di handbike si è spenta a 25 anni per cause sconosciute. A dare la triste notizia sono stati i media spagnoli che hanno parlato di un “decesso totalmente inaspettato”. Una tragedia che ha sconvolto tutti i suoi amici e parenti.

Ione Basterra Olaguenaga, originaria dai Paesi Baschi, era un riferimento nel para-ciclismo come riportato dalla Fondazione Saiatu, una onlus che promuove lo sviluppo dello sport tra le persone con disabilità o mobilità ridotta. Sulla loro pagina Facebook, la Fondazione Saiatu ha scritto un commovente messaggio di condoglianze alla famiglia di Ione Basterra Olaguenaga:

“Con infinita tristezza dobbiamo comunicare che nel pomeriggio di oggi la nostra compagna e amica, Ione Basterra, si è spenta. La sua famiglia – la Basterra Olaguenaga – non trova spiegazione ad una morte completamente inaspettata. Non troviamo le parole giuste e siamo sicuri le nostre frasi di conforto e quelle del mondo del para-ciclismo e dello sport in generale, non vi aiuteranno molto a mitigare il vostro dolore. Ma almeno, siamo sicuri, vi permetteranno di rendervi conto dell’affetto che Ione riceveva da chi l’ha conosciuta. Sempre nel nostro ricordo, amica Ione”.

Ione Basterra Olaguenaga, “ciclista di handbike” di Orozko, Baesi Baschi, era “un punto riferimento nel para-ciclismo. La giovane aveva brillato sia nei Campionati che nella Coppa di Spagna nella sua specialità ed era stata anche un membro della squadra spagnola”, come evidenzia la Fondazione Saiatu.

La giovane para-ciclista era nata a Orozko (Bilbao) nel 1994 (aveva 25 anni) era nata con una grave forma di spina bifida e, si era sottoposta a svariati interventi nella sua vita. È stata per diversi anni la seconda classificata e campionessa della Coppa di Spagna e del campionato di para-ciclismo, in modalità handbike.

Come aveva riferito lei stessa alcuni giorni fa in un’intervista rilasciata al quotidiano Eitb.eus, Ione Basterra Olaguenaga aveva trovato nella “handbike” la sua motivazione, l’attività sportiva che rispettava i suoi limiti fisici e gli dava il modo di trovare l’equilibrio e di essere felice.

Le nostre condoglianze vanno alla famiglia e agli amici. Riposa in pace CAMPIONESSA!