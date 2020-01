Irlanda, cercasi coppia tuttofare per lavorare sull’isola di Great Blasket In Irlanda si cerca una coppia tuttofare per prendersi cura di quello di cui c'è bisogno su un'isola, quella di Great Blasket

AAA, cercasi coppia tuttofare per diventare custode dell’isola di Great Blasket in Irlanda. Non appena questo annuncio di lavoro è stato pubblicato, c’è stato un boom di candidature. A dimostrazione del fatto che tutti vorremmo vivere a contatto con la natura.

Ecco a voi l’offerta di lavoro del 2020. In Irlanda si cerca per l’isola di Great Blasket una coppia di custodi: non bisogna essere per forza fidanzati, va bene anche una coppia di amici, fratelli e sorelle, cugini, l’importante è che sia una coppia affiatata che possa prendersi cura delle strutture turistiche presenti su quest’isola, dal mese di aprile a quello di ottobre 2020.

La coppia dovrà vivere sull’isola che si trova (al largo delle coste sud-occidentali d’Irlanda, lavorando, e quindi percependo uno stipendio, per poter tenere aperta la caffetteria e per prendersi cura di alcuni alloggi presenti per ospitare i turisti. Oltre allo stipendio, sono previsti anche vitto e alloggio. Capite perché è un’offerta che non si può rifiutare?

Great Blasket non si aspettava tutto questo successo dopo la pubblicazione del post su Twitter: “Quando abbiamo pubblicato il tweet pensavamo che non avrebbe risposto nessuno”. E invece sono già arrivate 20mila domande: un gran lavoro di scrematura spetta ora a chi ha pubblicato l’offerta di lavoro, per poter selezionare i perfetti guardiani dell’isola.

Si chiede dunque a chi ha inviato la propria candidatura di pazientare un po’, perché ci vorrà un po’ di tempo per leggere tutti i “curriculum” e valutare a chi affidare il posto di custode dell’isola irlandese. Ma non appena saranno pronti comunicheranno la decisione presa.

Chissà, magari i nuovi custodi dell’isola si nascondono tra i nostri lettori. Certo bisogna sapere bene l’inglese ed essere amanti della natura. Oltre che trovare il partner perfetto.