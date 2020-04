Isabel Castellan si è spenta a soli 8 anni Isabel colpita da malore si è spenta a soli 8 anni, dopo diversi giorni di agonia. Le parole della madre...

Una vicenda terribile è accaduta pochi giorni fa. Isabel Castellan si è spenta a soli otto anni, dopo cinque lunghi giorni di agonia. Le cause del suo decesso ancora non sono chiare. I medici hanno provato a fare il possibile per cercare di salvarla, ma tutti i loro tentativi si sono rivelati vani.

L’intera comunità di Valvasone Arzene, in provincia di Pordenone, è in lutto, proprio come la sua famiglia per questa grande ed inaspettata perdita.

In base alle informazioni che sono state rese note, la piccola nella giornata di Pasquetta, dopo aver passato il tempo con i genitori, ha iniziato a sentirsi male.

E’ stata immediata la corsa all’ospedale San Vito, ma visto che la sua situazione era più grave del previsto, è stata trasferita in elicottero all’ospedale Burlo Garofalo di Trieste.

I medici per la bimba hanno provato a fare il possibile, ma alla fine nonostante i loro disperati tentativi, per lei non c’è stato più nulla da fare. Nella serata di venerdì il suo cuore ha cessato di battere per sempre. Ancora da capire le cause.

La madre, ha voluto ricordarla, ecco le sue parole: “Isabel era una bimba speciale, che amava la vita. Ci regalava ogni giorno una gioia e noi eravamo stupiti dalla sua grande energia.

Faceva catechismo a Valvasone e frequentava i centri estivi ad Arzene. Le piaceva molto la religione. E poi faceva ginnastica artistica. Era dappertutto e tutti le volevano bene.

Mia figlia aveva un dono incredibile: a chi ha avuto la fortuna di poterla conoscere, rimaneva impressa la sua capacità di entrare in sintonia con le persone. Per quel poco che è rimasta con noi, ci ha riempiti di gioia.”

L’intera comunità è in lutto per questa grande perdita. Ora si dovranno capire le cause per cui la piccola ha perso la vita. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.