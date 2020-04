Ischia, donna caduta dalla finestra, ha perso il bambino Ischia, donna incinta caduta dalla finestra. Ha perso il bambino.

Un gravissimo incidente si è verificato nella giornata di giovedì nove aprile, ad Ischia, in provincia di Napoli. Dove una donna incinta di trenta sette anni, è caduta dalla finestra della sua abitazione. I suoi traumi sin da subito sono apparsi gravissimi ed i medici del Cardarelli, ora stanno facendo di tutto per farla riprendere, il prima possibile.

Un evento drammatico, sul quale le forze dell’ordine, hanno aperto un’indagine per capire meglio come si siano svolti i fatti.

In base alle informazioni emerse nelle ultime ore, l’incidente è avvenuto nella mattina di giovedì nella sua abitazione. In un primo momento è stata trasportata al Rizzoli di Ischia.

Nel pomeriggio invece, è stata trasferita in elisoccorso al Cardarelli di Napoli, dove i medici hanno scoperto che ha riportato diverse fratture, agli arti inferiori, all’anca ed alle vertebre.

L’hanno sottoposta ad un delicato intervento chirurgico e subito dopo è stata visitata dai ginecologi del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale, ma già dalle analisi, è venuto fuori che c’è stata un’interruzione di gravidanza.

La donna era incinta alla settima settimana. Le sue condizioni restano ancora molto gravi, ma non sembra affatto in pericolo di vita. I medici, nonostante questo, hanno deciso di tenere ancora la sua prognosi riservata.

La ragazza, per il momento, è ancora ricoverata in rianimazione, sotto continua osservazione. Ha riportato anche un trauma cranico e i dottori la tengono sotto controllo costantemente, per seguire l’evoluzione delle sue fratture e delle sue condizioni mediche.

I medici dicono che la perdita del suo bambino, sia stata causata proprio per i traumi che ha riportato, causati dal forte impatto con il suolo. Il volo è stato di circa dieci metri. Gli inquirenti stanno ancora indagando sull’accaduto ed hanno anche ascoltato i vicini di casa, per ricostruire l’esatta dinamica.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda e sulle condizioni mediche della donna.