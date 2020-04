Ischia, donna incinta caduta dalla finestra Ischia, donna incinta precipita dalla finestra. Ecco cosa è accaduto..

Una vicenda terribile è avvenuta nel pomeriggio di ieri, giovedì nove aprile ad Ischia. Una donna di trentasette anni, incinta, è caduta dalla finestra. E’ stata trasportata d’urgenza al Cardarelli di Napoli ed i medici, ora stanno facendo il possibile per lei e per il feto, che porta in grembo, affinché riescano a superare questa situazione.

Un evento drammatico, sul quale le forze dell’ordine stanno indagando, per capire come sia avvenuto. E’ stata aperta un’indagine, per capire meglio la situazione.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, la donna è caduta da una finestra, facendo un volo di circa dieci metri. Le sue condizioni sin da subito sono apparse gravi, poiché l’impatto è stato molto violento.

Sul posto è stato chiesto l’intervento di un’eliambulanza, che ha trasportato subito la ragazza all’ospedale Cardarelli di Napoli. E’ incinta di sette settimane.

Secondo le prime informazioni emerse, l’incidente ha causato alla donna, diverse fratture, agli arti inferiori e all’anca. Per ridurle, i medici hanno anche deciso di sottoporla ad un delicato intervento chirurgico. Con le analisi è stato scoperto che l’emoglobina è bassa, per questo la sua situazione instabile.

I dottori hanno deciso di tenere la sua prognosi riservata. Per il momento sembrerebbe che non ci sono stati lesioni interne. In un secondo tempo, il ginecologo Claudio Santangelo, cercherà di capire le condizioni del feto.

Un evento terribile, che ha sconvolto tutta la popolazione, ma soprattutto tutte le persone che hanno visto cosa è accaduto in quei secondi terribili.

Le forze dell’ordine, come abbiamo già detto in precedenza, hanno aperto un fascicolo d’indagine per capire come sia accaduto l’incidente. Ora stanno lavorando per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda, ma soprattutto sulle condizioni mediche della donna e del feto.