Israele è il primo paese al mondo a vietare l’uso di pellicce. A dare l’annuncio della notizia è stato il Ministro dell’Ambiente dello stato ebraico. Il decreto che riguarda la svolta animalista entrerà in vigore tra sei mesi. Inutile dire che di fronte a tale notizia le varie associazioni animaliste hanno reagito con grande gioia.

Il ministro dell’Ambiente di Israele in questi giorni è stato portatore di una notizia a cui molti hanno reagito con gioia. Come dichiarato dall’uomo, infatti, tra sei mesi Israele vieterà l’utilizzo di pellicce. Queste sono state le parole del Ministro dell’Ambiente riguardo il divieto dell’utilizzo di pellicce:

Il commercio, l’importazione e l’esportazione di pellicce animali sarà vietato, a eccezione degli utilizzi per la ricerca, lo studio e alcune tradizioni religiose.

Ricordiamo, infatti, che la pelliccia viene utilizzata per i copricapi tradizionali indossati da alcuni ebrei ortodossi.

Israele vieta l’utilizzo di pellicce: le parole delle associazioni animaliste

Come già anticipato, il decreto entrerà in vigore tra sei mesi e la notizia non ha potuto fare altro che riempire di gioia le associazioni animaliste. Ad esempio, l’Anti-Fur coalition si è espressa a riguardo con queste parole:

In questo storico giorno, Israele ha fissato un precedente etico e si auspica che altre nazioni si uniscano e vietino la vendita barbarica e crudele di pelliccia insanguinata per la moda.

L’associazione People for the Ethical Treatment of Animals ha sottolineato che a causa dell’allevamento di animali da pelliccia gli animali sono costretti a subire delle sofferenze atroci. Vengono dunque uccisi inutilmente solamente per motivi di interesse economici.

La Human Society ha dichiarato che ogni anno milioni di animali vengono allevati e successivamente uccisi per il commercio di pellicce. Sono sempre di più le persone secondo cui l’allevamento di animali da pelliccia dovrebbe essere vietato. Prima di Israele solamente alcune città isolate avevano vietato l’utilizzo di pellicce.