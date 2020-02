Istanbul, aereo spezzato durante l’atterraggio; ecco cos’è successo Istanbul, aereo perde il controllo ed esce fuori pista durante l'atterraggio nell'aeroporto Sabiha Gokcen; si spezza in varie parti; ecco cosa sta accadendo

Disastro aereo a Istanbul, dove poco fa un aereo della compagnia turca Pegasus Airlines si è spezzato durante l’atterraggio sulla pista dell’aeroporto Sabiha Gokcen. Il velivolo si è spezzato in più parti: inizialmente si è parato di due parti ma gli ultimi aggiornamenti parlano di tre pezzi di fusoliera. Ecco cos’è successo.

La notizia è di poco fa e si sa ancora molto poco sulla sciagura aerea che si è appena verificata in Turchia a Istambul. Un aereo della compagnia turca Pegasus Airlines stava atterrando quando, per cause ancora da verificare, il pilota ha perso il controllo del velivolo ed è uscito fuori pista.

L’aereo si è spezzato: fonti locali parlano di due o tre parti di fusoliera. Per adesso non sembrano esserci delle vittime ma le autorità hanno confermato la presenza dei feriti. A bordo c’erano 177 persone (6 membri dell’equipaggio e 171 passeggeri). Nel caos l’aeroporto Sabiha Gokcen, il secondo come grandezza di Istanbul.

L’aereo stava volando da da Smirne a Istambul. Sembra che, dopo lo schianto, a bordo del velivolo sia scoppiato un incendio ma si tratta di un’informazione ancora da verificare.

Chiuso il traffico sull’aeroporto Sabiha Gokcen. Qualche mese fa un simile incidente si era verificato all’aeroporto di Trabzon.

A raccontare l’accaduto è stato Cahit Turan, il ministro dei Trasporti turco.

Il governatore di Istanbul, Ali Yerlikaya ha rilasciato la seguente dichiarazione dopo l’incidente:

* c’erano 171 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio sull’aereo passeggeri che si è spezzato sulla pista dell’aeroporto di Sabiha Gökçen. Tra loro ci sono dei feriti che sono stati inviati agli ospedali circostanti dalle nostre 112 squadre di emergenza.

* L’evacuazione delle vittime è in corso. Continueremo a condividere gli sviluppi.

Poco dopo la dichiarazione di Yerlikaya, il numero di feriti è salito a 52.

La Procura generale anatolica ha avviato un’indagine sul disastro aereo.

Questo è il percorso dell’aereo compagnia turca Pegasus Airlines ricostruito grazie al gps sulla pista di atterraggio.

Torneremo con aggiornamenti…