Istanbul, aereo va fuori pista e si spezza in due

Caos al secondo aeroporto di Istanbul, un aereo è uscito di pista e si è spezzato in due. Per fortuna non c’è nessuna vittima e solo feriti.

L’aereo era in fase di atterraggio a Sabiha Gokcen a Istanbul quando si è letteralmente spezzato in due.

Il velivolo appartiene alla compagnia turca Pegasus Airlines ed era in arrivo da Smirne. All’improvviso sarebbe scoppiato anche un incendio all’ interno. Il traffico è stato deviato nel secondo Scalo della Metropoli sul Bosforo.

Tutti i passeggeri sono stati evacuati. L’ aeroporto è stato temporaneamente chiuso. Sul posto sono arrivate le ambulanze per estrarre i feriti dall’ aereo e le forze dell’ ordine che ora sono al lavoro sul luogo dell’ incidente per capire cosa sia successo. Lo riferisce il ministro dei Trasporti turco, Cahit Turan. Per il momento non sono chiare le cause dell’ incidente.

Solo poco più di un mese fa era accaduto un caso simile all’ aeroporto di Trabzon. Secondo quanto riferiscono i media locali, non c’è nessun morto ma diversi feriti tra i 177 passeggeri che erano al bordo del veivolo in arrivo da Smirne della compagnia turca Pegasus Airlines. Il traffico aereo è stato deviato.

Ore 17.48. I feriti sono almeno 21 tra le 183 persone (177 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio) a bordo dell’ aereo che era in arrivo da Smirne, in Turchia, che si e’ spezzato dopo essere uscito di pista durante l’ atterraggio all’ aeroporto Sabiha Gokcen di Istanbul.

Secondo le prime indiscrezioni, le cause dell’ incidente sono dovute da “un atterraggio violento“. Pare infatti che il Boeing abbia iniziato molto in ritardo le manovre di atterraggio e ad una velocità troppo elevata. La procura di Istanbul ha già aperto un’ inchiesta.