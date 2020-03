Italia, scuole chiuse, il decreto ufficiale a breve Scuole e università chiuse dal 5 al 15 marzo per evitare contagi: atteso un decreto nel pomeriggio, lo rende noto la ministra Lucia Azzolina

Le ultime notizie sui contagi da Coronavirus non sono affatto buone e il governo ha deciso di mettere in atto la linea dura: scuole e università chiuse in Italia dal 5 al 15 marzo 2020 per evitare ulteriori contagi. Il decreto ufficiale è atteso nel pomeriggio del 4 marzo 2020, lo rende noto la ministra dell’istruzione Lucia Azzolina.

La ministra dell’istruzione Lucia Azzolina ha reso note le intenzioni del governo: al via un decreto per chiudere le scuole e le università in tutto il paese per cercare di arginare i contagi in Italia.

Il decreto sarà pronto a breve e, probabilmente, sarà ufficializzato nel pomeriggio del 4 marzo 2020.

Il governo ha deciso durante una riunione a Palazzo Chigi. Anche il mondo della politica italiana ha subito un durissimo colpo dal Coronavirus. Stefano Patuanelli, il ministro dello Sviluppo economico, si è messo in auto-isolamento.

Il governo ha deciso: scuole chiuse in tutta Italia da domani a metà marzo#coronavirus #ANSA — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) March 4, 2020

Sergio Mattarella, il presidente della repubblica, ha rinviato il viaggio in Mozambico previsto dal 10 al 12 marzo. Anche la cerimonia prevista per l’8 marzo sembra essere a rischio.

Le scuole e le università di tutto il paese dovrebbero rimanere, dunque chiuse dal 5 al 15 di marzo 2020, così come ha consigliato commissione scientifica, che in precedenza aveva convinto il governo a sospendere tutti gli eventi sportivi per un mese. Lo stesso Ministro della salute, Roberto Speranza, si è detto favorevole a questa chiusura pensata per tutelare i giovane e far diminuire i contagi.

Numerose le reazioni dal mondo politico e non. Matteo Salvini ha commentato così la decisione del governo:

“È urgente stanziare aiuti economici per i genitori che lavorano e che con le scuole chiuse hanno problemi con i figli a casa”.

Si parla di scuole chiuse fino a metà marzo, richiesta urgente della Lega al governo: stanziare aiuti economici per i genitori che lavorano e devono occuparsi dei figli a casa.

E voi, mamme e papà, come vi organizzerete? #scuolechiuse — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) March 4, 2020

Anche Attilio Fontana, il presidente della Regione Lombardia, si è detto soddisfatto della decisione del governo italiano: “Confermata la nostra linea”.