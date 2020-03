Itziar Ituno positiva al Coronavirus Itziar Ituno, attrice della fortunata serie tv spagnola La Casa di Carta ha annunciato di essere risultata positiva al Coronavirus. Queste le sue parole:

L’epidemia di Coronavirus continua ad estendersi in tutto il mondo. I contagiati attualmente sono più di 200mila e tra questi ci sono anche diversi Vip. Nei giorni scorsi vi avevamo parlato di Tom Hanks, Idris Elba e Kristofer Hivju. I tre attori hanno rivelato attraverso Instagram di aver effettuato i tamponi per rilevare il Covid-19, risultando positivi.

La Ituno, che nello show televisivo di Netflix interpreta l‘ispettrice Raquel, ha aggiornato i suoi fan attraverso il suo account Instagram, dal quale ha anche lanciato un appello affinchè l’epidemia non venga presa sotto gamba.

Queste le sue parole:

“Ciao a tutti! Ormai è ufficiale: era da venerdì pomeriggio che avvertivo dei sintomi come febbre e tosse secca. Oggi purtroppo abbiamo ricevuto la conferma del test epidemiologico. Si tratta di Coronavirus.” rivela la Ituno.

“Il mio caso è lieve e io sto bene, ma è molto molto contagioso e super pericoloso per le persone più deboli.” sottolinea l’attrice.

“Fate attenzione, questa non è una sciocchezza, non prendetela alla leggera! Ci sono già stati molti morti…Le vite di molte persone sono in gioco e ancora non sappiamo quando tutto questo finirà, quindi è giunto il momento di prendere precauzioni per la responsabilità del bene comune. È un momento di solitudine e generosità! Per proteggere gli altri bisogna stare a casa!

Per il momento dovrò stare 15 giorni in quarantena e poi si vedrà! Abbiate cura di voi”.

Sperando nella sua pronta guarigione, non ci resta altro che aspettare insieme a lei il 3 aprile, data in cui debutterà su Netflix la nuova attesissima stagione della Casa di Carta: otto nuovi episodi da guardare tutti d’un fiato.