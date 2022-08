Il commovente addio a Ivan Fumarola: ai funerali del bimbo di 7 anni morto a Montalbano di Fasano, in provincia di Brindisi, in Puglia, c’erano i famigliari, gli amici, i conoscenti, la comunità intera. E anche tanti supereroi per salutarlo, per coronare il suo ultimo sogno che tutta la città, qualche tempo fa, aveva contribuito a realizzare.

Spiderman, Batman, Topolino, Pipo, Hulk, il supereroe preferito dal bimbo che per lungo tempo ha cercato di lottare contro il tumore, non riuscendo però a vincere la sua battaglia. Ai funerali i genitori hanno voluto anche i supereroi che tanto amava.

Già a luglio scorso, tutta la comunità aveva potuto realizzare il suo più grande sogno, portando nella sua città 150 maschere degli eroi della Disney e della Marvel. Un ultimo desiderio che è tornato a palesarsi anche ai funerali, grazie a tanti volontari presenti.

Ancora una volta le associazioni di volontari e figuranti hanno dato la disponibilità per andare ai funerali del piccolo Ivan e omaggiarlo, anche se in completo silenzio, di fronte a famigliari, amici, compagni di scuola, semplici conoscenti.

All’uscita del feretro i supereroi h anno formato due a li inchinandosi di fronte alla piccola bara bianca. Mentre gli amici di Ivan, vestiti di bianco, hanno lasciato volare in cielo un angelo di palloncini e tanti altri palloncini bianchi.

Ivan Fumarola: ai funerali Hulk si è inginocchiato di fronte alla sua bara bianca

Era proprio Hulk il suo supereroe preferito. Quando la bara del bambino è uscita dalla chiesa, portata a spalla da alcuni amici, lui era lì fuori, in ginocchio. Come a riconoscere il piccolo grande guerriero che fino all’ultimo ha tentato di sconfiggere il cancro.

Per l’ultimo saluto davanti alla chiesa di Montalbano la famiglia ha voluto così ricreare la Disneyland che Ivan aveva sempre amato. Un omaggio reso possibile grazie ai tanti volontari presenti.