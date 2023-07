Non ce l’ha fatta Ivana Busi, una donna di 64 anni che ha perso la vita mentre si trovava in una baita a Valtorta, in provincia di Bergamo, in Lombardia, insieme al compagno e al nipotino. La donna è caduta dalle scale: era arrivata in cima, quando improvvisamente è caduta all’indietro. Si devono capire le dinamiche esatte di quanto accaduto: potrebbe aver avuto un malore.

La donna stava salendo su una scala esterna in cemento di una baita dove si trovava insieme al compagno e al nipotino, che hanno assistito a pochi metri di distanza a tutta la scena. Quando è arrivata in cima, improvvisamente è caduta giù.

La donna, cadendo dalle scale, si è fermata pochi gradini sotto. Purtroppo per lei non c’è stato niente da fare: la donna di 64 anni, residente a Laxolo di Val Brembilla, una frazione dell’omonima valle in provincia di Bergamo, è deceduta quasi subito.

L’incidente ha avuto luogo nella mattinata di giovedì 6 luglio 2023 a Valtorta, in una baita che si trova in località Valle Grobbia, frazione Costa. La donna era proprio originaria di qui e stava trascorrendo qualche giorno in valle con il compagno e il nipotino piccolo.

I medici dovranno ora accertare se la donna sia deceduta per un malore che ha avuto e che ha provocato la caduta, oppure se la donna è deceduta per il colpo e il trauma preso a causa della caduta dalle scale.

Aveva solo 64 anni Ivana Busi, deceduta cadendo dalle scale in una baita

I Carabinieri di Piazza Brembana hanno già disposto tutti gli accertamenti del caso e hanno già restituito il corpo della donna di 64 anni alla famiglia, che ora potrà preparare il suo funerale.

Sul luogo sono subito arrivati gli operatori del Soccorso alpino, i Carabinieri e i sanitari con un elisoccorso da Bergamo. Purtroppo, però, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.