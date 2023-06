La straziante confessione di Ivana Spagna: aveva programmato tutto per togliersi la via

In una recente intervista la cantante ha raccontato una pagina molto triste della sua vita. Ivana Spagna era legata alla sua mamma e quando la donna è venuta a mancare si è sentita persa. Tanto da pensare di togliersi la sua vita, per seguirla in paradiso. Aveva pianificato tutto nei minimi particolari. Poi per fortuna la sua gattina l’ha salvata appena in tempo, ecco come.

La cantante ha raccontato quanto c’è voluto per diventare la famosa cantante che ha rivoluzionato la musica italiana negli anni Ottanta e Novanta.

Gavetta di quelle toste. Già a 18 anni suonavo con mio fratello Giorgio e con Larry, il mio fidanzato. Seconda tastierista e cantante. Vivevamo in un buco di casa, il tavolino con le cassette della frutta dipinte di nero e sopra la moquette rossa, l’armadio, due assi inchiodate e un telo davanti, il letto, due reti legate con lo spago. Ma ero felice.

Spagna era il suo nome d’arte, dedicato al papà Teodoro, come ha raccontato al Corriere della Sera. I soldi che guadagnava li usava tutti per l’affitto. Un successo unico, per una vita in solitudine, visto che non ha mai avuto grandi amicizie.

Si è anche sposata nel 1992 per una settimana con un ex modello e produttore musicale. Le cose non andavano bene e lei aveva capito che quella relazione non avrebbe portato da nessuna parte. Poi, nel 1997, un lutto troppo forte da superare. La mamma è venuta a mancare e Ivana Spagna è caduta in depressione.

Ivana Spagna, la mamma volando in Paradiso ha fatto sparire ogni sua certezza

Prendevo troppe pastiglie, non dormivo. Mi chiusi in me stessa. Mi isolai. Avevo un corvo nero sulla spalla. Decisi di farla finita. Nella lucida follia ho pulito la casa, volevo andarmene lasciando tutto in ordine. Con calma fredda avevo organizzato ogni dettaglio.

Stava per farlo, ma poi la sua gattina, salendole in braccio e iniziando a miagolare, l’ha salvata. Si è risvegliata dall’incubo, ha pianto per ore ed è tornare l’Ivana Spagna di sempre.