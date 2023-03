Nel pomeriggio di ieri si sono tenuti i funerali di Ivano Marescotti, l’attore romagnolo scomparso lo scorso 26 marzo per l’aggravarsi del tumore alla prostata con cui lottava da qualche anno. Centinaia i presenti all’ex convento di Bagnacavallo per dare l’ultimo saluto al 77enne. Successivamente la salma è stata trasportata a Ravenna per la cremazione.

Oltre 400 persone, nel pomeriggio di ieri, si sono ritrovate all’ex convento di San Francesco di Bagnacavallo, per dare l’ultimo saluto a Ivano Marescotti.

L’attore è scomparso lo scorso 26 marzo per un tumore alla prostata che non gli ha lasciato scampo. Aveva scoperto la malattia qualche anno fa, ha provato a lottare e l’aveva anche sconfitta inizialmente. Tuttavia, dopo qualche tempo l’ospite indesiderato era tornato più aggressivo di prima.

In prima fila, durante la celebrazione, ovviamente sua moglie Erika Leonelli.

L’attore l’aveva sposata circa un anno fa, ma il loro primo incontro risale addirittura al 2011, quando lei partecipò ad un suo corso di recitazione come allieva, salvo poi entrare nel suo cuore.

Nei giorni scorsi la donna aveva parlato di Ivano, di che persona meravigliosa fosse, del loro rapporto di amore immenso e di come, insieme, avessero affrontato la malattia a testa alta.

Anche ieri Erika Leonelli ha preso la parola. Con gli occhi pieni di lacrime ed il cuore in frantumi ha ribadito sostanzialmente quanto detto nei giorni precedenti. Ha elogiato lo spirito di Ivano e la sua libertà di pensiero.

La libertà che aveva era la libertà che donava a tutti quelli che gli stavano accanto. In questa libertà si è fondato il nostro amore, il nostro rispetto e la nostra fiducia. L’ultima frase che mi ha detto è stata: ‘Stella mi dispiace’.

Un lungo applauso per Ivano Marescotti

Al termine della celebrazione, la salma di Ivano Marescotti è stata portata a Ravenna per la cremazione.

All’uscita del feretro dal convento si è sollevato un lungo e fragoroso applauso e tutti i presenti hanno intonato le note di ‘Bella Ciao‘.

Nei giorni scorsi, nella camera ardente allestita sempre all’ex convento di Bagnacavallo, migliaia di persone erano passate per dare l’ultimo saluto all’amato e stimatissimo attore.