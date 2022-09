Un lutto gravissimo ha colpito nella giornata di ieri, venerdì 2 settembre, uno dei calciatori più importanti della serie A, Jack Bonaventura. È stato lo stesso centrocampista della Fiorentina e della nazionale italiana ad annunciare, con grande dolore, la morte dell’amato papà Gianfranco. Il cordoglio è arrivato da parte di diverse personalità e squadre del calcio italiano.

Oggi pomeriggio, alle 15:00, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, scenderanno in campo due delle squadre più importanti e blasonate del calcio italiano. La Fiorentina appunto, e la Juventus.

Il match, nonostante arrivi soltanto alla quinta giornata del campionato, è molto sentito, visto la grande rivalità sportiva che c’è tra le due squadre e le due tifoserie.

Ci sono momenti, però, in cui le rivalità passano in secondo piano. E questo è proprio uno di quei casi.

Uno di coloro che dovevano essere i grandi protagonisti in campo, il centrocampista ex Milan e attualmente della Fiorentina Giacomo Bonaventura, non sarà infatti schierato tra gli 11 titolari, né siederà in panchina.

Jack, così come viene da sempre chiamato il giocatore italiano Bonaventura, nella giornata di ieri ha subito un lutto gravissimo. È morto, all’età di 67 anni e dopo aver lottato a lungo con una brutta malattia, il papà Gianfranco.

La vicinanza del calcio a Jack Bonaventura

Ad annunciare il decesso del papà, ci ha pensato lo stesso Jack Bonaventura. Lo stesso che ha lasciato il ritiro della Fiorentina per raggiungere i suoi cari nelle Marche, la mamma Dorina e la sorella Marianna, per farsi forza in questo momento difficile.

Nel frattempo, sono tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza che il centrocampista ha ricevuto in queste ore.

Il suo allenatore, Vincenzo Italiano, nella conferenza stampa pre match, ha speso parole di conforto per il suo calciatore.

Sono molto dispiaciuto per Jack. Potete benissimo immaginare come possa sentirsi adesso e quale sia il suo stato d’animo.

Un toccante messaggio è arrivato anche dalla stessa dirigenza viola, che sui propri canali social ha scritto: