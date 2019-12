Jacob può abbracciare il suo fratellino grazie ad una protesi al braccio Jacob adesso può abbracciare suo fratello, grazie ad un malato terminale, che ha rinunciato a tutto per regalare un sorriso al prossimo. Il regalo di Natale più bello che si possa ricevere... ❤️

Queste immagini stanno facendo il giro dei social network, lasciando dietro di sé una scia di commozione e di speranza nel cuore di migliaia di persone. La storia arriva dal Regno Unito e parla di un bambino di nome Jacob Scrimshaw, che è nato prematuro, con il braccio sinistro non ancora sviluppato del tutto.

Purtroppo è cresciuto con questa diversità, ma ha sempre potuto contare sul coraggio e la forza dei suoi genitori, che negli anni sono riusciti a dare il via ad una raccolta fondi e a raccogliere circa 20.000 euro, per realizzare un miracolo.

Oggi Jacob ha un arto bionico, uno di quelli costosi che l’assicurazione sanitaria non copre, una protesi che interessa l’intero braccio e che adesso permette al bambino di abbracciare suo fratello, la sua mamma, il suo papà e la sua sorellina.

A realizzare la protesi per questo bambino, è stato un uomo di nome Ben Ryan, che ha deciso di dedicarsi alla realizzazione di queste protesi e di cambiare la vita dei bambini, dopo un’amputazione che suo figlio ha subito a soli 10 giorni di vita.

Oggi Jacob è felice, gioca ad essere un supereroe e prova meravigliose sensazioni quando abbraccia suo fratello di 3 anni e quando gioca con la sua sorellina di sei mesi.

I suoi genitori hanno voluto condividere le sue foto social network per rendere speciale questo Natale e per dimostrare a quante più persone possibile, che non bisogna perdere mai la speranza.

Non solo, hanno voluto ringraziare una persona speciale. Tra tutti coloro che hanno fatto la propria parte nella raccolta fondi, c’è stata una donazione anonima, da parte di un malato terminale, che ha deciso di donare tutto ciò che gli rimaneva e che non gli sarebbe servito più, ad un bambino senza un braccio, per regalargli un motivo per sorridere.

Questa è una di quelle storie che non può non rimanere nel cuore.