Jade, la bambina rimasta cieca con l’influenza Dall'Iowa ci arriva la storia di Jade, una bambina rimasta cieca a causa dell'influenza: i genitori ora sensibilizzano sull'importanza del vaccino

Dall’Iowa ci arriva la tristissima storia di una bambina che è rimasta cieca a causa dell’influenza. La piccola Jade DeLucia, come raccontato dai suoi genitori, non aveva fatto il vaccino per l’influenza. Pochi giorni prima di Natale ha contratto il virus. Purtroppo a causa dell’influenza che l’ha costretta per giorni in ospedale, la piccola è rimasta cieca.

La Cnn racconta con le parole dei genitori la triste vicenda della bambina di soli 4 anni, che accende i riflettori sull’importanza di vaccinare i bambini anche contro l’influenza. Un caso raro, che però sottolinea ancora una volta come nessuna malattia va banalizzata o trascurata. Pochi giorni prima di Natale Jade si è ammalata.

I genitori pensavano che, trattandosi di influenza, sarebbe passata velocemente. Invece i genitori della piccola, che ha trascorso quasi due settimane nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale pediatrico dell’Università dell’Iowa, il giorno di Natale hanno ricevuto una notizia terribile: la bambina soffriva di encefalopatia, una complicanza dell’influenza che colpisce il cervello.

Questa condizione ha portato la piccola a perdere, almeno momentaneamente, la vista. La mamma Amanda ricorda che, quando i medici le hanno fatto vedere i risultati della risonanza magnetica, il suo cervello era “illuminato come un albero di Natale: hanno detto che aveva un danno cerebrale significativo. Che avrebbe potuto non risvegliarsi e che se lo avesse fatto avrebbe potuto non essere la stessa”. La piccola era infatti priva di coscienza.

Grazie a una terapia a base di steroidi la bambina sta meglio, non è più in coma e ha riaperto gli occhi. Però ha perso temporaneamente l’uso della vista. Se ne sono accorti subito i genitori, posizionando vicino a lei il suo amatissimo unicorno bianco. Jade non l’ha nemmeno guardato. A causa del problema a carico del cervello, visto che gli occhi sono a posto, la bambina non ci vede più.