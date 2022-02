Jakob Gurecky è morto a soli 16 anni. Il mondo del motociclismo internazionale è in lutto per la scomparsa di una stella nascente dello sport sule due ruote. Purtroppo sono state fatali le ferite alla testa che il giovanissimo ha riportato dopo una caduta in allenamento, mentre si trovava sul kartodromo di Martin, in Slovacchia. Nonostante i soccorsi tempestivi, il pilota di moto di 16 anni è morto lunedì 7 febbraio.

Il ragazzo era caduto durante una sessione di allenamento: il giovane pilota ceco stava guidando la sua minibike Ohvale, quando all’improvviso ha avuto un impatto terribile con un ostacolo. Le ferite riportate sono apparse subito molto gravi.

Il giovane pilota, che aveva compiuto 16 anni a ottobre dell’anno scorso, è stato subito soccorso. Un’ambulanza lo ha portato immediatamente in ospedale, dove i medici hanno fatto tutto il possibile per salvarlo. Ma purtroppo non hanno potuto fare niente per lui.

L’annuncio della morte del giovane pilota arriva dal sito ufficiale della MotoGp:

Purtroppo il 7 febbraio Jakub ci ha lasciati in seguito a un incidente avvenuto in allenamento. I nostri pensieri vanno alla famiglia, agli amici, alla squadra e a tutte le persone care a Gurecky in questo momento così difficile.

Il giovane Jakub Gurecky era molto famoso tra gli appassionati di motociclismo, perché, nonostante la giovanissima età, aveva già fatto vedere di che pasta era fatto. Nel 2021 aveva conquistato la Northern Talent Cup, della Dorna organizzata con ADAC e KTM per trovare i prossimi piloti europei della MotoGp.

Jakub Gurecky, inoltre, quest’anno avrebbe dovuto partecipare alla Red Bull MotoGP Rookies Cup. Purtroppo, però, il pilota originario di Zlin, città della Moravia meridionale, cresciuto sulla pista di Brno, è morto in sella alla sua amata due ruote.