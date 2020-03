Jeremy Cohen e la sua storia d’amore nata sui tetti dei palazzi Vi raccontiamo la storia d'amore nata sui tetti dei palazzi tra Jeremy Cohen e la sua vicina; ecco com'è iniziato tutto e a che punto stanno adesso

Un abitante di Brooklyn, New York si è registrato mentre stava cercando di fare breccia nel cuore di una donna. I due si sono conosciuti in questo periodo, mentre erano entrambi costretti a rimanere nella propria abitazione. Lui è un fotografo e il suo nome è Jeremy Cohen, @jerm_cohen e ha pubblicato una clip su TikTok in cui si vede lui che manda alla ragazza il suo numero di cellulare con un drone. Una storia d’amore sui tetti nata in quest difficile periodo.

In questo momento tutti i netizen del mondo tifano per la loro “storia d’amore”. Sopra il video pubblicato su Twitter, Jeremy Cohen ha scritto:

“Non posso credere che abbia funzionato davvero, e sì, questa è una storia vera”.

Jeremy Cohen ha raccontato com’è iniziata questa storia d’amore nata ai tempi del Coronavirus:

“Ho guardato fuori dalla mia finestra e ho visto questa ragazza ballare, forse su una canzone di TikTok. Avevo bisogno di salutarla, quindi ho salutato dal mio balcone. Lei fece un cenno con la mano. Ho preso il nastro, la penna, il drone e la carta”.

Poi il fotografo dice:

“Poi ho scritto il mio numero di cellulare e l’ho attaccato con lo scotch sul mio drone. Non sono abituato a flirtare ma da quando sono in quarantena nel mio appartamento, desideravo fortemente un po’ di interazione sociale. L’inizio del 2020 è stato terribile ma non è stato tutto ancora scritto. Ha raccolto il mio drone e immagino che abbia funzionato, perché ho ricevuto un suo messaggio un’ora dopo. Aspettatevi alla seconda parte”.

I can’t believe this actually worked and yes this is a real story pic.twitter.com/X5KbBl0qIe — Jeremy Cohen (@jerm_cohen) March 22, 2020

Non appena Cohen lo ha condiviso, il video è diventato subito virale online e, al momento, ha raccolto oltre 5 milioni di visualizzazioni.

Tweeps ha apprezzato la creatività di Cohen e molti si stato interessando alla “relazione” della coppia.

In tanti hanno chiesto aggiornamenti e Jeremy Cohen li ha rassicurati: “Non lo farò – stiamo andando ad un appuntamento virtuale tra un paio di giorni credo! Lo registrerò su TikTok”.

Lo stato di New York è bloccato dopo essere diventato il focolaio americano della pandemia di coronavirus. Attualmente, New York ha oltre 25.000 casi confermati di COVID-19 e almeno 210 decessi.