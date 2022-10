È di ieri la notizia della scomparsa di Jerry Lee Lewis. La leggenda della musica rock, considerato come uno dei musicisti più grandi di sempre, si è spento nella sua casa di Memphis, all’età di 87 anni. A darne la notizia ci ha pensato il suo agente che ha diramato una nota tramite il sito TMZ. Una settimana fa era stato inserito nella Country Music Hall of Fame.

Fonte foto da Pixabay

Il mondo della musica è profondamente sconvolto per una notizia molto spiacevole che si è diffusa nella giornata di ieri. Jerry Lee Leewis, eterna leggenda della musica Rock e Country, si è spento all’età di 87 anni.

Era malato da tempo e a dare la notizia della sua scomparsa ci ha pensato il suo agente, pubblicando una nota tramite il sito TMZ.

Nel 2019 aveva subito un ictus che lo aveva costretto ad un ricovero e ad annullare le date previste per i mesi a venire.

Vita e Carriera di Jerry Lee Lewis

Nato a Ferriday, in Louisiana, nel 1935 si è avvicinato alla musica da piccolissimo, imparando da solo a suonare il pianoforte.

La sua carriera è stata straordinaria. Ben quattro i Grammy Awards vinti, di cui uno alla carriera.

La rivista Rolling Stones lo ha inserito al 24esimo posto della classifica dei 100 migliori artisti di tutti i tempi.

Il suo soprannome, da sempre, è stato “The Killer“, come a voler sottolineare la sua trasgressività, il suo spirito selvaggio e ribelle sia sul palco che fuori.

Era l’ultimo in vita di una corrente di cantanti e musicisti rock che hanno fatto letteralmente la storia di questo genere. Il suo nome è al pari di quelli di Elvis Presley, Chuck Berry, Bo Diddley, e Little Richard.

Nel 1986 è entrato nella prestigiosa Rock and Roll Hall of Fame, mentre poche settimane fa nella Country Music Hall of Fame.

Per via delle sua condizioni di salute non ha potuto presenziare all’evento organizzato per la consegna del premio. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto che lo ritrae nel suo letto, mentre l’amico Kris Kritofferson gli consegna la targa.

Lewis è stato spesso anche al centro della critica per la sua non sempre lineare ed etica vita privata. Famoso il matrimonio durato ben 13 anni con la figlia di un suo cugino.