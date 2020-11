Jillian Hanson scopre di avere il cancro e lascia il fidanzato

Jillian Hanson, è il nome della donna che ha scoperto di avere un cancro al seno il 28 febbraio 2018. Era fidanzata con Max Allegretti da ormai tre anni, quando ha appreso la terribile notizia. Chi non ha vissuto una situazione simile, non può nemmeno immaginare come ci si senta all’idea di dover affrontare questo percorso.

Davanti a una diagnosi del genere ogni soggetto tende ad avere una reazione diversa. Jillian Hanson, ha deciso che era il momento di chiudere con il suo ragazzo.

La donna pensava di dover dare una via d’uscita all’uomo che tanto amava, perché affrontare questa malattia, sarebbe stato un percorso impegnativo. Così ha deciso di parlare con Max.

“Jillian mi ha detto che sarebbe stato difficile, che non sapeva cosa aspettarsi dal futuro. Se non riuscivo a gestirlo, voleva saperlo subito”, ha detto Allegretti, il fidanzato.

Con grande sorpresa, l’uomo invece di accettare la via d’uscita offerta dalla ragazza, l’ha anche stupita con una proposta che l’ha lasciata in lacrime: le ha chiesto di sposarlo.

Max le è stato vicino durante tutto il suo “viaggio” verso la guarigione, e proprio l’ultimo giorno di chemio, davanti a infermieri e parenti, le ha chiesto di sposarlo. Ovviamente Jillian con le lacrime agli occhi ha accettato subito la proposta.

Il 18 ottobre la coppia si è sposata. Il matrimonio è stato offerto dalla wedding planner Lauren Grench, dopo essere rimasti commossi dalla loro storia.

Inoltre lo stilista Kenneth Winston, si è offerto di confezionare a Jillian, gratuitamente, l’abito da sposa dei suoi sogni. “Quando abbiamo detto a Jillian che Kenneth Winston le avrebbe regalato l’abito da sposa dei suoi sogni, abbiamo pianto insieme”, ha ammesso Grench.

Ogni tanto anche le storie che sembrano aver preso una brutta piega, riescono a concludersi con un lieto fine. Facciamo i nostri più sinceri auguri a questa magnifica coppia.