Jimmy Garappolo VI presentiamo Jimmy Garappolo, l'atleta di origini italiane che sta facendo impazzire l'america, sia per le sue doti sportive che per il suo immenso sex-apple. Voi cosa ne pensate?

Indubbiamente, in America il Super Bowl è uno degli eventi che ha la maggior copertura mediatica, affascinando sia adulti che bambini. Gli amanti del football americano attendono con impazienza quel grande giorno, non solo per eventi sportivi, ma anche per gli spettacoli di gala che vengono presentati durante l’intervallo e gli spot pubblicitari in cui i grandi marchi investono milioni per pubblicizzare.

Il Super Bowl di quest’anno si è svolto il 3 febbraio, durante il quale i 49ers di San Francisco si sono scontrati contro i capi di Kansas City, nella loro lotta per il trofeo del Campionato della National Football League, all’Hard Rock Stadium .



Gli occhi delle migliaia di partecipanti e dei milioni di spettatori che sono rimasti attenti al gioco si sono concentrati sullo spettacolo sensuale di Shakira e Jennifer Lopez. Ma c’era un’altra stella che sicuramente non passò inosservata, e non fu proprio per le sue prestazioni come atleta, ma per il suo “sexapil” che lasciò più di qualcuno senza fiato.

Questo è Jimmy Garappolo , che gioca nella posizione di quarterback con il numero 10, nei San Francisco 49ers. Il sexy atleta di 28 anni è nato in Illinois e ora è concentrato sulla sua carriera.

La sua attrattiva fisica è indiscutibile, al punto che sebbene i suoi obiettivi personali siano allineati con lo sport, ha già lavorato per alcune campagne pubblicitarie, dove mostra la sua sensualità in tutto il suo splendore.

Come l’ultimo spot del marchio Levis, di cui si è innamorato tutto il mondo Nonostante il suo aspetto sensuale, è molto rispettoso della sua vita privata. E non è stato mai visto pubblicamente con un partner.

Anche se nell’anno 2018 è stato collegato alla modella di Alexandra King e alcune foto dove si baciavano sono venute a galla, ma tutto indica che questa storia d’amore sia durata solo pochi mesi. E da allora non è più stato visto in compagnia di un’altra donna, tranne che in spot televisivi

Nel 2017 Garoppolo ha firmato un contratto da $ 137,5 milioni con i 49er, che a quel tempo era il più grande contratto nella storia della NFL. È il terzo di quattro figli. Garoppolo è un cittadino americano, ma proviene da una grande famiglia italiana.

Per questo si definisce molto familiare, amante della vita domestica, calmo e pacifico … Dai, l’abbinamento ideale per ogni donna, dicendo che è anche single. Milioni di persone lo amano per il tuo bellissimo sorriso