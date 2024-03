Joe Baroni, arriva il bollettino medico “le macchine lo tengono in vita, ma..”

Le condizioni di Joe Baroni sono molto gravi. Ricoverato d’urgenza ieri al San Raffaele per un arresto cardiaco, si trova ricoverato in terapia intensiva collegato a diversi macchinari che lo tengono in vita artificialmente. L’uomo aveva accusato un malore nelle prime ore di ieri pomeriggio e trasportato immediatamente al pronto soccorso milanese in codice rosso.

Sin dalle prime ore del ricovero la moglie Camilla è al suo fianco mentre i quattro figli sono arrivati questa mattina dagli Stati Uniti. Al suo capezzale si sono alternati per tutta la giornata diversi dirigenti della squadra viola e tutti sono estremamente preoccupati per le sue condizioni di salute. Josef Commisso, figlio del patron della Fiorentina afferma addolorato:

«Prego per la salute di Barone, che si riprenda completamente, è un uomo forte e amato da tante persone»

Tantissime le dimostrazioni di affetto alla famiglia e alla dirigenza dei viola. Alcuni tifoni hanno affisso all’esterno dell’ospedale uno striscione che pregava Joe di non arrendersi e di continuare a lottare.

Diverse le testimonianze di vicinanza al dolore della famiglia anche dalle altre squadre del campionato come Empoli e Lazio

”in questo momento di profondo dolore, la Lega di Serie A, l’Atalanta e la Figc per la vicinanza e la sensibilità dimostrate nei confronti della società viola e del direttore generale Joe Barone”.

Qualsiasi previsione per la prognosi si rivela inutile a questo punto e i medici non regalano false speranze. Le condizioni sono molto critiche e, se non fosse per tubi e apparecchiature specializzate l’amato dirigente non sarebbe più tra noi. Il direttore tecnico, il team manager, il responsabile sanitario restano tutti al fianco dell’amico e collega Joe, insieme alla famiglia al completo riunita questa mattina. Joe Barone è un uomo moto stimato e l’affetto dimostratoti da dirigenti e tifoni ne è la prova di tangibile.

Auguriamo a tutta la famiglia di riabbracciare presto il loro congiunto e che tuta questa storia diventi presto un ricordo.

