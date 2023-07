Come sta l’ex presentatore tv Jonnie Irwin con le cure palliative che da tre anni cercano di alleviare la sofferenza per la patologia terminale che lo ha colpito? È il diretto interessato ad aver raccontato quanto sta accadendo nella sua vita e come sta affrontando, anche insieme alla sua famiglia, questa situazione che ha stravolto in poco tempo tante esistenze.

L’ex presentatore di A Place In The Sun di 49 anni sta ricevendo cure palliative, per una neoplasia ai polmoni che gli è stata diagnosticata nell’agosto del 2020. La patologia si è poi diffusa anche al cervello e non ci sono cure che possano aiutarlo.

In un’intervista a Morning Live, il padre di tre figli racconta che oggi è costretto a convivere tra giorni alti e giorni bassi. Lui è sottoposto a cure palliative per lenire un po’ quello che prova.

Il presentatore ha spiegato ai colleghi Helen Skelton e Gethin Jones, in collegamento video, come sta andando con le cure palliative che gli hanno proposto. Servono a migliorare la qualità della vita e a lenire le sofferenze che da tre anni accompagnano la sua malattia grave.

Sono le cure che ti vengono date quando i medici pensano che non ti riprenderai. Sono stato sottoposto a cure palliative fin dal primo giorno, quando ho ricevuto la diagnosi. Può assumere molte forme – dalle visite in ospedale e dalla chemioterapia fino all’hospice.

Jonnie Irwin e le cure palliative: dal giorno della diagnosi i medici cercano di migliorare la qualità della sua vita

L’ex presentatore della BBC ha voluto ringraziare il personale della casa di cura privata dove riceve le cure palliative. Personale che è stato fantastico e che gli ha permesso di vivere meglio la sua condizione di salute.

Recentemente il presentatore aveva anche raccontato di essersi un po’ allontanato da moglie e figli, per non far vedere ai bambini la sofferenza provata.