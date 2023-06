Il conduttore inglese Jonnie Irwin, terminale dopo una diagnosi di neoplasia ai polmoni, ha preso la decisione più difficile della sua vita. Ha deciso, infatti, di lasciare la sua famiglia, perché non vuole che, soprattutto i suoi figli, vedano quanto sta soffrendo. I sintomi si stanno facendo sempre più forti e lui non vuole che i suoi cari lo ricordino in quello stato sofferente.

Il conduttore televisivo inglese è famoso in Inghilterra per aver condotto tanti programmi televisivi. Molto seguito sui social, ha scoperto una neoplasia ai polmoni, che ha raggiunto ora il quarto stadio. Sta sempre più male ed è sempre più debole.

Sul suo profilo Instagram sta raccontando la sua battaglia. Per lui è anche un modo per dare speranza a chi si trova nelle sue stesse condizioni. Vivere la patologia in famiglia non è facile, anche perché i suoi figli sono ancora molto piccoli.

In una recente intervista rilasciata a Hello!, Jonnie Irwin ha raccontato che spesso si allontana dai suoi cari:

Mi allontano in diverse occasioni perché non sono bravo a stare nemmeno con me quando soffro. Sono come un orso con il mal di testa e non voglio che la mia famiglia sia vicino a me e mi veda in un certo stato.

Lo fa anche perché le sue condizioni influenzano molto il suo umore: era già irascibile di suo e il cancro ha peggiorato le cose.

Jonnie Irwin terminale: a volte è costretto ad allontanarsi dalla sua famiglia

Jonnie Irwin sta cercando di fare del suo meglio per non far pesare la sua condizione sulla moglie Jessica Holmes e, in particolare, sui suoi tre figli, Rex e i gemelli Rafa e Cormac.

I bambini non sanno nulla della situazione del padre. Una scelta del conduttore, perché vuole godersi con loro ogni momento, senza pensare a tutto quello che sta passando e a quello che dovranno passare loro quando non ci sarà più.