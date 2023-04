Secondo i media turchi, le telecamere di videosorveglianza avrebbero ripreso Julia Ituma mentre compiva il gesto estremo in autonomia

È delle prime ore di questa mattina la tragica notizia della scomparsa di Julia Ituma. La giovane pallavolista italiana di origini nigeriane, è stata trovata priva di vita sotto la finestra della camera dell’hotel di Istanbul in cui alloggiava con le sue compagna dell’Igor Novara. I media turchi danno per certa la notizia del gesto estremo della giovane stella dello sport italiano.

Nelle prime ore di questa mattina l’Italia dello sport e non solo hanno appreso con stupore e dolore immenso una notizia devastante.

Julia Ituma, giovane campionessa dell’Igor Novara e della nazionale italiana di pallavolo, ha perso la vita a soli 18 anni.

L’atleta si trovava con le sue compagne a Istanbul, dove ieri sera hanno affrontato le padrone di casa dell’Eczacibasi, perdendo con un netto 3 a 0.

Intorno alle 5:30 del mattino le autorità locali sono intervenute nell’hotel in cui alloggiava la squadra novarese, poiché il corpo della Ituma giaceva privo di vita nel cortile antistante la struttura alberghiera.

Julia Ituma si è tolta la vita?

Mentre gli inquirenti raccolgono testimonianze e prove, prende sempre più piede l’ipotesi che si sia trattato di un gesto autonomo di Julia.

Alcuni siti di informazione turca, tra cui il quotidiano Hurryet, danno la notizia addirittura per certa. Il giornale ha scritto che dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’albergo è stato possibile arrivare a tale conclusione.

Ituma era in camera insieme alla sua compagna Julia Varela, che in quei momenti dormiva e che non si è accorta di nulla. Ha capito quanto era successo soltanto dopo che la Polizia l’ha svegliata.

L’addio dell’Igor Novara

Aumentano ogni minuto, intanto, i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia della campionessa, più volte definita come erede di Paola Egonu.

L’Igor Volley Novara, sui propri social, ha scritto: