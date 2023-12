Aveva avuto un enorme successo grazie alle sue parti in "Una vita da Vivere" e nel videogame "Call of Duty": addio a Kamar De Los Reyes

Un lutto molto grave ha colpito nel giorno della vigilia di Natale il mondo del cinema, della tv e anche dei video giochi. L’attore Kamar De Los Reyes si è spento lo scorso 24 dicembre all’età dio soli 56 anni. Lottava da qualche tempo contro un tumore, che stando a quanto riportato da un portavoce della moglie, lo ha sconfitto in pochi mesi.

Nato a San Juan, in Porto Rico, l’11 agosto del 1967, si è trasferito da piccolo a Las Vegas, dove è cresciuto. Successivamente si è spostato a Los Angeles, dove ha iniziato a studiare recitazione per entrare nel mondo del cinema e dello spettacolo.

Il primo ruolo di rilievo da lui interpretato è datato 1994, quando ha vestito i panni del pugile Pedro Roadman Quinn in “Blade to the Heart“.

L’anno successivo, nel 1995, ha invece interpretato Eugenio Martinez nel film “Nixon“.

Nel 2005, invece, ha recitato nel film “Love & Suicide“, nei panni di Tomas. La particolarità di questa pellicola è che è stata girata clandestinamente, mentre gli attori partecipavano all’Havana International Film Festival, a Cuba.

I maggiori successi di Kamar De Los Reyes

Il nome e il volto di Kamar De Los Reyes, verranno però ricordati principalmente grazie ai due progetti di maggiore successo a cui ha partecipato.

La svolta vera è arrivata quando è entrato a far parte della soap opera One Life to live (Una vita da vivere), nei panni di Antonio Vega, un ex membro di una banda criminale che finisce in carcere ingiustamente e successivamente diventa avvocato e poliziotto.

Lavora nello show televisivo fino al 1998, per poi tornare nel 2000 e restarci fino al 2012, anno in cui la serie è terminata.

Inoltre, a renderlo famoso in tutto il globo, il ruolo interpretato nel video gioco di fama mondiale Call Of Duty, nelle versioni del 2012, del 2018, 2019 e 2021. Lui ha infatti vestito i panni dell’antagonista Menendez, trafficante e criminale del Nicaragua.

A portarlo via, come detto all’età di soli 56 anni, un tumore che aveva scoperto di avere solo pochi mesi fa. Lascia la moglie, anche lei attrice, Sherri Saum, i loro tre figli Caylen, Michael e Jhon, i genitori, due fratelli e due sorelle.