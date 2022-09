Il padre vuole sapere cosa è successo a suo figlio, Karim Damir muore a 14 anni in Svizzera. Il giovanissimo calciatore si trovava nel paese europeo, in montagna, quando improvvisamente è caduto insieme ad altri ragazzi. A nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori di rianimarlo. Per lui non c’è stato nulla da fare. Ma ora la famiglia chiede che sia fatta chiarezza sull’accaduto.

Yannauois, il papà di Karim, non c’è più in seguito a una caduta in montagna avvenuta a Blenio, in Canton Ticino. La famiglia, di origine marocchina ma che da più di 30 anni vive a Bisuschio, Comune in provincia di Varese, è disperata per l’accaduto.

La società sportiva Virtus Bisuschio aveva organizzato per i giocatori di basket, pallavolo e calcio una vita in Svizzera. In tutto 20 ragazzi, tra cui Karim, 14 anni compiuti a gennaio che per la prima volta partecipava al ritiro pre campionato in montagna con i suoi compagni di calcio.

Adesso Karim non c’è più. Era un ragazzo conosciuto da tutti, frequentava l’oratorio, proprio come gli altri miei figli.

Yannaouis domenica scorsa è stato avvisato dai Carabinieri di Arcisate ed è partito per il Canton Ticino, parlando anche con il console italiano e con il vice sindaco del suo comune.

Per ora non sappiamo di preciso come sono andate le cose. Stiamo aspettando la ricostruzione delle autorità svizzere. Vogliamo sapere esattamente che cosa è successo.

Karim Damir muore a 14 anni in Svizzera: la famiglia cerca la verità sulla caduta

Il papà di Karim sottolinea che al momento la polizia cantonale sta indagando per ricostruire l’accaduto. I ragazzi che hanno visto cadere i loro amici sono profondamente turbati e non sono in grado di parlare.

Altri due ragazzini sono gravi: sono un 14enne di Induno Olona e un 13enne che ha assistito alla caduta ed è precipitato nel tentativo di salvare gli altri due. Si trovano ricoverati in gravi condizioni all’ospedale di Lugano.