Non si spengono le speranze e i famigliari continuano a cercare la piccola bambina, nell’auspicio che sia ancora viva. Per il caso della piccola Kata l’avvocato della mamma si dice deluso per gli esiti delle ultime analisi fatte. Ma una luce di speranza continua a rimanere accesa. Dove si trova la bambina di 5 anni svanita nel nulla il 10 giugno scorso nell’ex hotel Astor di Firenze, occupato da famiglie senza dimora?

Sharon Matteoni, avvocato difensore di Katherine Alvarez, mamma della piccola Kata, torna a parlare del caso della bimba di 5 anni scomparsa a Firenze lo scorso 10 giugno. Dopo quattro mesi da quel terribile sabato, la famiglia continua a cercarla viva.

Continuiamo a cercare Kata viva. A quattro mesi dalla sua scomparsa la madre è in condizioni disperate. Per questo, continuiamo a sollecitare chi entrava e usciva dall’ex hotel Astor a dare informazioni che possano aiutarci a capire dove si trova la bambina.

Le indagini vanno avanti. Nelle ultime ore gli inquirenti sono arrivati a indagare fino in Perù, paese d’origine della famiglia della bimba. Il governo di Lima ha infatti accolto la richiesta di rogatoria dei pm toscani che indagano.

Chiarisco subito che non è detto che ci sia un collegamento tra il fatto che verranno sentiti questi soggetti in Perù con l’ipotesi scambio di persona al vaglio degli inquirenti. Sono congetture che vengono fatte ma la Procura potrebbe star seguendo altre piste non necessariamente collegate a quest’ultima. Ben vengano comunque tutte le attività degli inquirenti che possano portare a degli sviluppi delle indagini, anche perché dopo 4 mesi la famiglia, e soprattutto la madre di Kata, è in condizioni disperate. Quattro mesi sono tanti per la scomparsa di una bambina.

Per la scomparsa di Kata, l’avvocato della mamma mantiene accese le speranze di trovarla viva

Anche l’avvocato della mamma continua con le indagini. Si ascoltano persone. E si seguono piste. Ma finora senza risultato.

Nell’ultimo periodo, in seguito al sopralluogo effettuato insieme ai genitori della bambina, abbiamo appreso di alcune circostanze e situazioni che a nostro parere sono importanti e su cui ci auguriamo che la Procura prenda una posizione.

L’avvocato, poi, aggiunge: