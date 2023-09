L'inchiesta per la scomparsa della piccola Kata si sposta in Perù, inviata la richiesta per la rogatoria

Si sta spostando in Perù l’inchiesta per la misteriosa scomparsa della piccola Kata. Gli inquirenti hanno mandato una richiesta per la rogatoria, in attesa che un magistrato possa dare loro una risposta e possa anche interrogare alcuni parenti che si trovano in Sud America.

Sono passati 3 lunghi mesi da quando questa bambina di soli 5 anni è sparita nel nulla. Di lei non si hanno più notizie dallo scorso 10 giugno, mentre era fuori l’ex hotel Astor.

Dal momento in cui la madre si è recata in Caserma per presentare una denuncia, sono partite le ricerche. Ancora oggi però, non si hanno notizie della piccola, che non ha riabbracciato i suoi genitori.

La pista ora è quella di uno scambio di persona. Si pensa che sia stata scambiata con un’altra bambina, figlia di un pusher, che in quei giorni era in Italia con la compagna.

Lo scopo della rogatoria è quello di poter ascoltare alcuni parenti di Kata che si trovano in Perù. In particolare uno zio paterno che si trova in arresto ed i suoi nonni.

A dare notizie di questa pista è lo stesso padre della bimba. Ha parlato di una quantità di droga persa, che ovviamente ha portato all’arresto del fratello e che ora la sua testimonianza potrebbe aiutare nelle indagini.

La misteriosa scomparsa della piccola Kata

La piccola Kata ha solamente 5 anni e dal primo pomeriggio di sabato 10 giugno risulta essere sparita nel nulla. La madre Kathrina ha detto di averla affidata ad uno zio, quando lei di mattina presto è uscita per andare a lavoro.

La famiglia faceva parte di quelle persone che avevano occupato abusivamente l’ex hotel Astor. Prima che la mamma si rendesse conto che la figlia era scomparsa, ci sono voluti diversi minuti.

I genitori non hanno la minima intenzione di arrendersi. Infatti sperano e pregano, chiedendo aiuto a tutti, con la speranza che possano avere notizie importanti sulla loro bambina scomparsa ormai da più di tre mesi.