Sono passati ben 11 giorni da quando la piccola Kata non si trova. La famiglia non riesce a darsi pace e spera solo di poterla riabbracciare il prima possibile, ma al momento non vi sono buone notizie per quanto riguarda le immagini di video sorveglianza della zona.

La bambina che ha solamente 5 anni risulta essere scomparsa dal primo pomeriggio di sabato 10 giugno. Era rimasta con uno zio ed il fratello maggiore, mentre la madre era a lavoro.

Tuttavia, quando la donna è tornata a casa, ha scoperto che la sua piccola era già sparita nel nulla. Però prima di presentare una denuncia, ha atteso 4 ore, con la speranza di poterla ritrovare subito.

Gli inquirenti dal momento in cui hanno saputo di questa straziante scomparsa, hanno avviato le indagini del caso. Hanno ascoltati testimoni, abitanti dell’hotel ed anche persone vicine alla famiglia.

Inoltre, hanno fatto diverse ispezioni dell’ex hotel Astor, struttura abbandonata ed occupata abusivamente da circa 17 nuclei familiari. Tuttavia, all’interno dello stabile hanno trovato vani segreti ed anche delle possibili vie di fuga.

Però della piccola Kata, anche non vi è nessuna traccia. Le forze dell’ordine hanno controllato approfonditamente, anche un’intercapedine e le fogne, ma della bambina non ci sono notizie.

Kata scomparsa: il controllo delle telecamere

Dopo questi sopralluoghi, gli agenti dei Ris, il reparto speciale dei Carabinieri, hanno trovato una telecamera di un’abitazione privata, che si trova nel retro della struttura. Hanno controllato tutte le immagini.

Tuttavia, anche in questo caso non hanno trovato delle immagine che possano aiutare con il ritrovamento della bambina. Da ciò che è emerso alcuni filmati sono stati cancellati o sono del tutto assenti.

Con la speranza di avere notizie dei rapitori, hanno deciso di estendere il raggio di ricerca. Per questo motivo nella giornata di oggi, stanno controllando anche i filmati di sorveglianza di tutto il quartiere, provando a trovare i colpevoli di questo rapimento, ma anche una pista da seguire per trovare la piccolina.