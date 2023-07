Sono passati ormai 40 giorni da quando della piccola Kata si sono perse ormai tutte le tracce. Purtroppo i genitori sono disperati e sperano solo di ricevere buone notizie in poco tempo, infatti hanno fatto disperati appelli, ma per ora nulla è servito.

I loro legali Filippo Zenasi e Sharon Matteoni sono a lavoro e stanno facendo il possibile per cercare di aiutare questa famiglia, che da più un mese sta vivendo un incubo.

La stessa Procura di Firenze ha aperto un fascicolo d’indagine per il reato di sequestro di minore, con scopo di estorsione. Però fino ad oggi, non hanno ancora ricevuto nessuna richiesta di riscatto.

Di conseguenza, gli inquirenti non hanno ancora informazioni utili per poter proseguire nelle indagini. Lo stesso avvocato Zenasi in una nuova intervista al quotidiano La Nazione, ha dichiarato:

Gli investigatori non sono ancora riusciti ad imboccare la pista definitiva. Serve uno scatto in avanti. Non bastano chiamate in correità genetiche tipo: ‘ quello ha commesso quel reato.’

Qualcuno ha preso Kata e non sappiamo come. Fa pensare a qualcosa di grosso, ad attività illecite che proliferavano in quell’ambiente. Una donna rumena, un uomo peruviano ed un suo aiutante. Gestivano tutto all’Astor. E tutto sapevano.