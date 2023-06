Nella serata di ieri, mercoledì 14 giugno, il programma Chi l’ha Visto? che va in onda su Rai3, si è occupato proprio della misteriosa scomparsa della piccola Kata. In trasmissione sono intervenuti entrambi i suoi genitori, molto provati dai giorni che stanno vivendo.

CREDIT: RAI3

La bambina che ha solamente 5 anni, risulta essere scomparsa dal pomeriggio di sabato 10 giugno. Nell’ultima foto diffusa dagli inquirenti, si vede lei che gioca con alcuni amichetti e che poi torna dentro la struttura.

Quando la madre torna a casa da lavoro, purtroppo di lei si erano perse tutte le tracce. L’aveva affidata ad uno zio, ma quest’ultimo l’ha persa di vista per pochi minuti ed è proprio in quegli istanti che è sparita.

I familiari ed alcuni amici della famiglia, prima di denunciare la scomparsa, hanno fatto passare 4 lunghe ore. Probabilmente stavano provando a cercarla da soli, ma le loro ricerche non hanno avuto esito positivo.

CREDIT: RAI3

Nella serata di mercoledì 14 giugno, entrambi i genitori nonostante il dolore che stanno vivendo, hanno deciso di essere presenti durante la puntata di Chi l’ha Visto?. Il padre Miguel scarcerato da poche ore e con obbligo di firma, ha detto cosa potrebbe essere successo.

La rivelazione del padre di Kata

L’ho visto in un video, è un uomo. Un uomo con il giubbetto senza maniche. L’hanno rapita, è stato tutto pianificato. Non ci sono telecamere, sanno cosa hanno fatto, loro.

L’uomo inoltre, ha spiegato anche che lui non pensa che ciò che sta vivendo, sia avvenuto per una vendetta. Ha spiegato che i suoi problemi con la giustizia, non hanno portato problemi alla famiglia. Ha spiegato:

Non ho debiti, non ho problemi con nessuno. Io so quello che ho fatto, ma l’ho fatto per la mia famiglia. Questa è una prova di Dio. Sono sicuro che Kata è viva e che ritornerà.

Gli agenti della DDA e dei Carabinieri di Firenze, che si stanno occupando del caso, pensano che la piccola sia stata rapita da un racket che si occupa degli affitti in quei palazzi occupati.