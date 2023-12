Kate Cox è rimasta incinta, ma rischia di morire a causa di alcune complicanze occorse. Per la legge del Texas, dove vive, non può abortire e per questo dovrà andare in un altro Stato

Negli Stati Uniti d’America ci sono luoghi dove è impensabile per una donna poter abortire, perché la legge lo vieta. Anche nel caso in cui la stessa vita della futura mamma sia in pericolo, per problemi vari di salute. Lo sa bene Kate Cox, che è costretta all’aborto fuori dal Texas, Stato americano dove è vietato dalla legge. Il suo è diventato un caso giudiziario che deve far riflettere. La donna rischia di morire se porterà avanti la gravidanza!

Kate Cox vive in Texas. Da tempo ha iniziato una battaglia legale contro lo Stato per poter abortire. Non riuscendo a modificare una legge ingiusta, la donna ha dovuto lasciare il paese dove risiede per andare altrove per interrompere la gravidanza.

Secondo quanto riportato dal Center for Reproductive Rights, quando la donna è rimasta incinta ha scoperto che il feto aveva una gravissima malformazione. Malformazione pericolosa non solo per il futuro bambino, ma anche per la mamma stessa, che rischia di morire.

La donna di Dallas ha 31 anni ed è già mamma di due figli. Lo Stato le proibisce di abortire, nonostante i gravi pericoli per la sua salute e quella del bambino. Così, dopo il rifiuto della Corte Suprema dello Stato del Texas, lei ha deciso di intentare causa.

La donna ha cercato di spiegare in tutti i modi che la gravidanza potrebbe mettere a rischio la sua vita e la futura fertilità. Ma secondo le leggi del Texas non starebbe così male da poter richiedere un aborto, che può essere praticato solo in casi di emergenza medica.

Kate Cox e l’aborto in Texas negato: ha dovuto andare altrove per interrompere una gravidanza che metterebbe a rischio la sua stessa vita

Dopo una settimana di minacce di procedimento giudiziario da parte del procuratore generale del Texas Ken Paxton, la nostra cliente Kate Cox è stata costretta a fuggire dal suo stato natale, il Texas, per ricevere le cure urgenti necessarie per proteggere la sua salute e la futura fertilità.

Questo il commento dei legali della donna: